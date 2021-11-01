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Украина начала производить боеприпасы для гранатометов

Украина начала производить боеприпасы для гранатометов

Гранаты будут выпускать на военном заводе в Шостке. Через несколько месяцев первую партию планируют отправить в армию. ВОГ-17В позволят решить одну из насущных потребностей украинских войск в боеприпасах для автоматических гранат

Украина наладила собственное производство боеприпасов для подствольного гранатомета ВОГ-17В. Об этом говорится в сообщении Специального конструкторского бюро Вектор-В в Facebook.

«В Украине появилось собственное производство боеприпасов для гранатометов. ООО «Специальное конструкторское бюро «Вектор-В» передало для серийного выпуска на государственном предприятии гранатометные боеприпасы ВОГ-17В разработки нашей компании», - говорится в сообщении, передает aa.com.tr.

В компании отмечают, что передаваемые для серийного производства ВОГ-17В позволят решить одну из насущных потребностей украинских войск в боеприпасах для автоматических гранат. В настоящее время потребности обеспечиваются за счет импортных закупок.

«Коллектив компании гордится тем, что несмотря на пандемию удалось разработать полностью украинский боеприпас, который впервые в истории независимой Украины выдержал полный цикл государственных испытаний», - сказано в сообщении.

В ходе пресс-конференции генеральный директор Вектор-В отметил, что для конструкторского бюро это успех, а для Украины - неоспоримая победа и пример эффективного государственно-частного партнерства.
aa.com.tr
  • Сегодня, 09:32
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