Гранаты будут выпускать на военном заводе в Шостке. Через несколько месяцев первую партию планируют отправить в армию. ВОГ-17В позволят решить одну из насущных потребностей украинских войск в боеприпасах для автоматических гранат
Украина наладила собственное производство боеприпасов для подствольного гранатомета ВОГ-17В. Об этом говорится в сообщении Специального конструкторского бюро Вектор-В в Facebook.
«В Украине появилось собственное производство боеприпасов для гранатометов. ООО «Специальное конструкторское бюро «Вектор-В» передало для серийного выпуска на государственном предприятии гранатометные боеприпасы ВОГ-17В разработки нашей компании», - говорится в сообщении, передает aa.com.tr.
В компании отмечают, что передаваемые для серийного производства ВОГ-17В позволят решить одну из насущных потребностей украинских войск в боеприпасах для автоматических гранат. В настоящее время потребности обеспечиваются за счет импортных закупок.
«Коллектив компании гордится тем, что несмотря на пандемию удалось разработать полностью украинский боеприпас, который впервые в истории независимой Украины выдержал полный цикл государственных испытаний», - сказано в сообщении.
В ходе пресс-конференции генеральный директор Вектор-В отметил, что для конструкторского бюро это успех, а для Украины - неоспоримая победа и пример эффективного государственно-частного партнерства. aa.com.tr