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В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
В Молдове с 1 ноября подешевели некоторые услуги Агентства публичных услуг.
Сокращенные тарифы были утверждены на заседании правительства от 6 октября этого года по инициативе руководства Агентства после анализа затрат и имеющихся ресурсов, передает noi.md
В список услуг, на которые были снижены тарифы, входят:
Услуги по регистрации актов гражданского состояния:
- регистрация брака - с 260 леев на «бесплатно»;
- дополнение записи акта о расторжении брака - со 140 леев до 100 леев;
- внесение изменений, исправлений и/или дополнений в запись акта гражданского состояния - со 140 леев до 50 леев;
- внесение изменений в запись акта гражданского состояния на основании предыдущей записи акта - со 100 леев до 50 леев;
- регистрация расторжения брака - с 300 до 210 леев и др.
Услуги по выдаче удостоверяющих личность документов:
- заявление об утере или краже документа, удостоверяющего личность - с 50 леев на «бесплатно»;
- актуализация данных в Государственном регистре населения, которая не влечет за собой замену удостоверяющего личность документа - с 60 леев на «бесплатно»;
Услуги по регистрации транспортных средств и документированию водителей:
- идентификация транспортного средства при первичной регистрации - с 600 до 400 леев;
- аннулирование свидетельства о регистрации, выданного на имя пользователя - со 100 до 50 леев;
- выдача справки, содержащей данные из Государственного регистра водителей и Государственного регистра транспорта - со 140 до 130 леев;
Услуги по регистрации объектов недвижимого имущества и предоставлению информации из кадастра недвижимого имущества:
- первичная выборочная регистрация объекта недвижимого имущества и права собственности - с 320 до 240 леев;
- внесение отметки в Реестр недвижимого имущества - с 200 до 160 леев;
- выдача другой несистематизированной информации из кадастра - со 160 до 130 леев, и т.д.
noi.md
- Сегодня, 09:39
- DTV
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