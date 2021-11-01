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В Бендерах старый ручей на Балке очищают от мусора

В Бендерах старый ручей на Балке очищают от мусора

За 2 с лишним десятилетия ручей зарос и заилился. Во время летних ливней вода заливала огороды и близлежащие дома. Проблему решают городские власти.

В районе «Кавказ» бульдозер выгребает тонны ила и камыша. Сейчас чистят речку Балка, она начинается в Гербовецком лесу, течет через Протягайловку по Бендерам и впадает в Днестр. По пути пополняется родниками, сточными водами и мусором, пишет bendery-ga.org.

«Ручей заилен до основания, растет камыш, вы видите, и вода просто не уходит, как положено. Мной был инициирован вопрос об очистке ручьев на одной из комиссий по экологии», – рассказал депутат городского Совета города Бендеры Валентин Мирошников.

Речка маловодная, но с ливнями наполняется до краев. В этом году – вышла из берегов, оставив огородников без урожая.

Эта проблема не только на Кавказе, с заиленными ручьями сталкиваются и в других районах города. В Бендерах целая сеть мелких водоемов – протяженностью в 20 км и все нуждаются в очистке. Без спецтехники не обойтись: вручную камыш неоднократно срезали, но он снова вырастал и заиливал дно. В жаркую погоду сухостой нередко горел: огонь тушили пожарные. Сейчас за проблему городские власти взялись основательно.

«Ручьи в городе являются продолжением ливневой канализации, все ливнёвки у нас впадают частично в Днестр, частью – в ручьи. Данный участок ручьев, как вы видите, заилен значительно, зарос камышами, его подпитывают, кроме ливневых стоков, еще около шести родников. Но в связи с тем, что он заилен, на сегодняшний день вода в Днестр не уходит, то есть она остается на этом пространстве, после этого подтапливает дачные участки, домовладения», – пояснил и. о. заместителя главы госадминистрации города Бендеры по жилищно-коммунальным вопросам и строительству Сергей Юрецкий.

Виновата не только стихия. Усугубляют проблему жильцы, загромождая постройками природоохранную зону. Заборы, сетки, загоны для животных порой полностью перекрывают русло ручья и загораживают к нему доступ.

«Люди строят свою недвижимость, непосредственно у ручья. Жители частного сектора выносят свои заборы к ручью, делают там утятники, курятники… Естественно, произвести очистку становится просто невозможно», – добавил депутат Мирошников.

Вопрос нужно решать на законодательном уровне. А пока – обезопасить местных жителей от новых потопов. Кроме речки Балка, чистят водоемы возле оранжереи и по улице Бендерского Восстания.

В Бендерах ведется расчистка ручьев«Мы поставили перед собой задачи, составили план действия на 6 лет по расчистке ручьев полностью, по всей протяженности, это порядка 20 км. Если мы это сделаем, мы решим проблему на ближайшие 30 лет для города с отводом ливневых вод», – пояснил Сергей Юрецкий.

Такую масштабную очистку ручьев в Бендерах проводят впервые за много лет. Все это делают за счет средств городской экологической Программы и резервного Фонда Правительства.



Елена Леонтьева, bendery-ga.org
фото: Ирина Колойденко
  • Сегодня, 10:00
  • DTV
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