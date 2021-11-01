В ходе очередного пленарного заседания Верховного Совета был рассмотрен ряд законодательных инициатив исполнительной ветви власти. Все они направлены на улучшение положения граждан и защиту их прав и интересов, сообщает пресс-служба правительства gov-pmr.org
Так, поддержанные во втором окончательном чтении изменения в закон «Об актах гражданского состояния» исключат необходимость предоставлять справки из органов записи гражданского состояния. То есть для получения услугпо назначению пенсий, пособий, компенсаций и иных социальных выплат, а также исчисления налогов с физических лиц, предоставления льгот и многих других гражданам не нужно будет ходить за дополнительными документами в ЗАГС.
Теперь для центров социального страхования и налоговых органов открыт доступ к базам данных ЗАГСов, что позволяет не привлекать заявителей. Для получения необходимой информации специалистам достаточно направить электронный запрос.
Также поддержку нашли предложения о дополнении закона «О Едином социальном налоге» новыми нормами. Правительство считает важным установить пониженную ставку единого социального налога в размере 12% в отношении заработной платы работников, завершивших обучение по дуальной программе практико-ориентированного обучения и принятых на работу по специальности в течение одного года после получения диплома. При этом применяться пониженная ставка налога будет на протяжении одного года со дня принятия на работу выпускников.
Аналогичные нормы будут применяться и в отношении вознаграждения за наставничество работников, под руководством которых молодые кадры проходили практико-ориентированное обучение.
Такой подход позволит создать благоприятные условия для реализации мероприятий по подготовке специалистов рабочих профессий в рамках программы дуальной модели обучения.
Принятые законы в ближайшее время будут направлены Главе государства на подпись.