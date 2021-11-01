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Для получения пенсий и пособий больше не нужно обращаться в ЗАГС

Для получения пенсий и пособий больше не нужно обращаться в ЗАГС

В ходе очередного пленарного заседания Верховного Совета был рассмотрен ряд законодательных инициатив исполнительной ветви власти. Все они направлены на улучшение положения граждан и защиту их прав и интересов, сообщает пресс-служба правительства gov-pmr.org

Так, поддержанные во втором окончательном чтении изменения в закон «Об актах гражданского состояния» исключат необходимость предоставлять справки из органов записи гражданского состояния. То есть для получения услугпо назначению пенсий, пособий, компенсаций и иных социальных выплат, а также исчисления налогов с физических лиц, предоставления льгот и многих других гражданам не нужно будет ходить за дополнительными документами в ЗАГС.

Теперь для центров социального страхования и налоговых органов открыт доступ к базам данных ЗАГСов, что позволяет не привлекать заявителей. Для получения необходимой информации специалистам достаточно направить электронный запрос.

Также поддержку нашли предложения о дополнении закона «О Едином социальном налоге» новыми нормами. Правительство считает важным установить пониженную ставку единого социального налога в размере 12% в отношении заработной платы работников, завершивших обучение по дуальной программе практико-ориентированного обучения и принятых на работу по специальности в течение одного года после получения диплома. При этом применяться пониженная ставка налога будет на протяжении одного года со дня принятия на работу выпускников.

Аналогичные нормы будут применяться и в отношении вознаграждения за наставничество работников, под руководством которых молодые кадры проходили практико-ориентированное обучение.

Такой подход позволит создать благоприятные условия для реализации мероприятий по подготовке специалистов рабочих профессий в рамках программы дуальной модели обучения.

Принятые законы в ближайшее время будут направлены Главе государства на подпись.
  • Сегодня, 14:13
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