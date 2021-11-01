С 4 ноября компьютерную томографию лёгких по показаниям станут проводить тем, кто лечится от коронавируса дома Важность и своевременность подобной меры на селекторном совещании в МВД озвучил первый заместитель министра внутренних дел Андрей Барабаш.
Показаниями для назначения исследования станут повышение температуры тела (три дня – выше 38 градусов) и сатурация ниже 96% у больного, сообщает пресс-служба МВД ПМР
Информацию о состоянии здоровья пациентов, как и прежде, в телефонном режиме будут собирать студенты-медики и врачи, дежурящие в кризисных центрах. Тех, у кого будет отмечаться ухудшение, занесут в отдельный список, его направят в поликлинику. Там каждому больному оформят направление на компьютерную томографию.
Сотрудники подразделений МВД совместно с местной госадминистрацией обеспечат доставку пациентов.