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Вернидуб: У «Шерифа» нет того резерва, который есть у «Интера»

Вернидуб: У «Шерифа» нет того резерва, который есть у «Интера»
Фото: globallookpress.com

Главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение своей команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера» (1:3).

«Сегодня были индивидуальные ошибки, которые сыграли немаловажную роль. Мы пропустили эти мячи, но сражались до конца. Самое важное, что забили неплохой и красивый гол.

Ребята — молодцы. Где-то не хватило сил. У нас нет того резерва, который есть у "Интера". Может быть, поэтому такой результат. Но ничего, мы двигаемся дальше», — приводит слова Вернидуба ivesport.ru ссылаясь на пресс-службу УЕФА.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему после неплохого первого тайма у команды не ладилась игра во втором, Вернидуб посетовал на ошибку игроков, которая привела к первому голу.
“Где-то не хватило сил, появились ошибки, когда был забит первый гол, два наших игрока столкнулись”, - ответил тренер тираспольской команды.

После четырех туров в группе D лидирует мадридский «Реал», у которого девять очков, что на два больше, чем у «Интера». «Шериф» набрал шесть очков и занимает третье место, а у «Шахтера» один балл и последняя строчка.

Следующий свой матч “Шериф” также проведет дома. 24 ноября тираспольская команда на своем поле сыграет с мадридским “Реалом”.
Последний матч группового этапа Лиги чемпионов для “Шерифа” пройдет на стадионе “Олимпийский” в Киеве, команда сыграет против донецкого “Шахтера”.

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