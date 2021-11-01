Трагический инцидент произошел в Республиканской больнице в Кишиневе, сообщает bloknot-moldova
3 ноября, в 14:30 из окна пятого этажа Республиканской клинической больницы (РКБ) выбросилась пациентка ковид-отделения. От полученных травм 68-летняя женщина скончалась на месте.
О происшествии сообщил один из врачей отделения COVID-19 столичной больницы. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, а также причины, побудившие женщину прибегнуть к этому отчаянному поступку.
Это уже не первый случай суицида пациентов с диагнозом COVID-19.
21 октября в ковидном центре на Молдэкспо повесился 83-летний мужчина, у которого также был обнаружен коронавирус, а также имелся целый ряд других болезней.
А в июле 2020 года в больнице Св. Архангела Михаила в Кишиневе повесилась 48-летняя женщина, которая также проходила лечение от коронавируса.