Dnestr.TV

 
0

Трагический инцидент произошел в Республиканской больнице в Кишиневе

Трагический инцидент произошел в Республиканской больнице в Кишиневе

Трагический инцидент произошел в Республиканской больнице в Кишиневе, сообщает bloknot-moldova

3 ноября, в 14:30 из окна пятого этажа Республиканской клинической больницы (РКБ) выбросилась пациентка ковид-отделения. От полученных травм 68-летняя женщина скончалась на месте.

О происшествии сообщил один из врачей отделения COVID-19 столичной больницы. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, а также причины, побудившие женщину прибегнуть к этому отчаянному поступку.

Это уже не первый случай суицида пациентов с диагнозом COVID-19.

21 октября в ковидном центре на Молдэкспо повесился 83-летний мужчина, у которого также был обнаружен коронавирус, а также имелся целый ряд других болезней.

А в июле 2020 года в больнице Св. Архангела Михаила в Кишиневе повесилась 48-летняя женщина, которая также проходила лечение от коронавируса.
  • Сегодня, 12:58
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
  • Пресс-тур по "Днестровскому фрукту"
  • Установлен памятник Никифору Северину
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
  • Пресс-тур по "Днестровскому фрукту"
  • Установлен памятник Никифору Северину
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна