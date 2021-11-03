Долгие переговоры с "Газпромом" в условиях газового кризиса в Молдавии и аномально высоких цен на газ на международном рынке были жестокой игрой со стороны России, заявила премьер страны Наталья Гаврилица, сообщает РИА Новости
"Это была жестокая игра со стороны России в условиях, когда у Молдавии было мало альтернатив, а также в контексте аномально высоких цен на международном рынке", - сказала Гаврилица в эфире телеканала Jurnal TV, отвечая на вопрос журналиста, можно ли считать позицию РФ шантажом.
Гаврилица заявила, что намерена приложить усилия для появления альтернативных источников газа. Кроме того, она рассчитывает, что в будущем Молдавия сможет достойно вести переговоры о заключении или продлении газовых контрактов. Премьер высказалась и о способе решения проблемы долга Приднестровья за газ
Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что проблема задолженности Приднестровья за российский газ может быть решена только через международный арбитраж, передает Noi.md.
Об этом глава правительства заявила в среду в интервью телеканалу PRO-TV, в котором подтвердила, что долг Приднестровья перед «Газпромом» достигает 7,5 млрд долларов. «Проблема этого долга не обсуждалась на переговорах с "Газпромом". Эта тема может обсуждаться в международном арбитражном суде.
Долг образовался в том числе в результате решений "Газпрома". Все понимают, что этот долг не может быть оплачен ни правительством Республики Молдова, ни компанией Moldovagaz», – подчеркнула Гаврилица.
Премьер считает, что вопрос приднестровского урегулирования в целом зависит от геополитической ситуации. «Мы выступаем за решение приднестровской проблемы исключительно мирным путем. В ходе переговоров мы обсуждаем текущие проблемы, с которыми сталкиваются жители двух берегов Днестра. Мы также ведем переговоры в международном формате "5+2". В целом решение приднестровской проблемы станет возможным, когда появится окно геополитических возможностей», – заявила глава исполнительного органа.
Гаврилица подчеркнула, что проблемы российского оружия и боеприпасов с истекшим сроком годности необходимо решить в срочном порядке. «Мы не знаем, что происходит на огромном складе оружия в деревне Колбасне. Понятно, что это опасно. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы это оружие было уничтожено с участием международных наблюдателей. Необходимо знать, какое оборудование ввозится в страну, какое оборудование вывозится, что уничтожается на месте и как», – добавила премьер-министр.