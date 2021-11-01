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Британия первой в мире одобрила применение таблеток для лечения COVID-19

Британия первой в мире одобрила применение таблеток для лечения COVID-19

Британский регулятор по вопросам лекарственных средств одобрил применение первых таблеток для лечения COVID-19 «Молнупиравир» компании Merck.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

"Сегодня исторический день для нашей страны, поскольку Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила противовирусный препарат от COVID-19, который можно принимать дома", - заявил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид. По его словам, лечение "изменит правила игры" для пациентов с ослабленной иммунной системой.

Как отмечается, таблетки будут давать дважды в день пациентам, у которых недавно была диагностирована болезнь. Ранее сообщалось, что во время третьей стадии клинических исследований только 7,3% пациентов, принимавших Молнупиравир, понадобилась госпитализация. Ни один из них не умер.

Как сообщал Укринформ, в октябре Merck обратилась в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) с запросом на разрешение массового производства таблеток для лечения COVID-19. Также компания подала заявку на регистрацию препарата в Департамент здравоохранения Канады.

«Молнупиравир» изначально разрабатывался фармацевтической компанией Drug Innovation Ventures (DRIVE) при Университете Эмори как препарат для лечения гриппа. Впоследствии технологию выкупила другая американская фармкомпания Ridgeback Biotherapeutics, подключившая к разработке препарата Merck.

Разработчик заявляет, что по данным испытаний препарат вдвое снижает вероятность госпитализации или смерти при COVID-19.

Сообщается, что компания готова до конца 2021 года изготовить 10 миллионов курсов лечения (40 таблеток для курса, рассчитанного на 5 дней), а затем еще нарастить масштабы производства.
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