Британский регулятор по вопросам лекарственных средств одобрил применение первых таблеток для лечения COVID-19 «Молнупиравир» компании Merck. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.
"Сегодня исторический день для нашей страны, поскольку Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила противовирусный препарат от COVID-19, который можно принимать дома", - заявил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид. По его словам, лечение "изменит правила игры" для пациентов с ослабленной иммунной системой.
Как отмечается, таблетки будут давать дважды в день пациентам, у которых недавно была диагностирована болезнь. Ранее сообщалось, что во время третьей стадии клинических исследований только 7,3% пациентов, принимавших Молнупиравир, понадобилась госпитализация. Ни один из них не умер.
Как сообщал Укринформ, в октябре Merck обратилась в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) с запросом на разрешение массового производства таблеток для лечения COVID-19. Также компания подала заявку на регистрацию препарата в Департамент здравоохранения Канады.
«Молнупиравир» изначально разрабатывался фармацевтической компанией Drug Innovation Ventures (DRIVE) при Университете Эмори как препарат для лечения гриппа. Впоследствии технологию выкупила другая американская фармкомпания Ridgeback Biotherapeutics, подключившая к разработке препарата Merck.
Разработчик заявляет, что по данным испытаний препарат вдвое снижает вероятность госпитализации или смерти при COVID-19.
Сообщается, что компания готова до конца 2021 года изготовить 10 миллионов курсов лечения (40 таблеток для курса, рассчитанного на 5 дней), а затем еще нарастить масштабы производства.