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С 1 января 2022 года вырастет размер единовременного пособия при рождении или усыновлении ребенка

С 1 января 2022 года вырастет размер единовременного пособия при рождении или усыновлении ребенка

Размер единовременного пособия при рождении или усыновлении ребенка вырастет с 1862 до 2 134 рублей с 1 января 2022 года. Вдвое – до 242 рублей – увеличится и пособие женщинам, вставшим на учет в медучреждения в ранние сроки беременности. Эти инициативы Президента рассмотрел Комитет по социальной политике.

«Стимулировать ранние сроки учета – это здоровье матери, здоровье ребенка. C учетом инфляционных процессов это очень положительно скажется на тех семьях, которые получают эти пособия. Общая направленность данных законодательных инициатив – улучшение демографической ситуации, помощь семьям, стимулирование рождаемости», – отметил председатель Комитета по социальной политике Сергей Чебан.

Как передает пресс-служба ВС ПМР, также Глава государства предложил сохранить статус «многодетная семья» за многодетными семьями, дети из которых находятся на полном государственном обеспечении. Такие семьи сохранят весь пакет социальной поддержки. Комитет по социальной политике на своем заседании поддержал эти инициативы Вадима Красносельского и будет рекомендовать Верховному Совету на ближайшем пленарном заседании принять проекты закона сразу в двух чтениях.

Кроме этого, профильный комитет положительно оценил законодательную инициативу Правительства. В ней предлагается расширить категории получателей субсидии на приобретение жилья. Речь идет о молодых специалистах бюджетных организаций.

«Мы видим, что закон работает. Это был совместный плодотворный труд с Правительством. Сегодня есть ряд обращений со стороны других категорий госслужащих. Конечно, постепенно мы будем расширять категории получателей субсидий», – выразил свою точку зрения глава Комитета по социальной политике Сергей Чебан.

С нового года норму закона «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья» предлагается распространить на педагогов, сотрудников библиотек, а также работников домов культуры.
vspmr.org
  • Сегодня, 07:19
  • DTV
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