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В Украине зарегистрировано рекордное количество подержанных иномарок

В Украине зарегистрировано рекордное количество подержанных иномарок

В Украине в октябре зарегистрировано 56 100 подержанных легковых автомобилей, что является рекордным показателем регистраций за месяц с февраля 2019 года. Об этом сообщает УкрАвтопром.

Отмечается, что по сравнению с октябрем 2020 года количество регистраций увеличилось в полтора раза, а по сравнению с сентябрем текущего года - на 3%.

Всего за время упрощенной растаможки авто с 15 июня по 1 ноября в Украине зарегистрировано 216 200 импортных автомобилей с пробегом, что на 20 тысяч авто больше, чем импортировано за первое полугодие 2021 года, пишет korrespondent.net.

Льготное растаможивание будет продолжаться до 10 ноября.

Наиболее популярной маркой растаможенных автомобилей в октябре стал Volkswagen (зарегистрировано 10 500 авто), на втором месте - Renault (4599 регистраций), на третьем месте - Ford (4322 регистрации). Далее идут Opel – (4290 авто) и Skoda (4015 авто).

Всего с начала года на украинские номера перешли 411 700 импортных автомобилей с пробегом, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года и в пять раз больше, чем зарегистрировано новых автомобилей с начала года.

Напомним, в Украине с 15 июня начала действовать новая льготная формула по растаможивании "евроблях", въехавших на территорию Украины до конца 2020 года. Новая ставка установлена на уровне не выше 1000 евро.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:21
  • DTV
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