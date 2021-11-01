В редакцию Днестр ТВ обратился бендерчанин, с просьбой опубликовать его историю и благодарность медицинским работникам Бендерской городской больницы.
Приводим ниже текст без изменений:
"Впервые, за полных шестьдесят пять лет жизни, у меня появилась устойчивая потребность в общении, причём не просто в общении с друзьями или родственниками, а как у нас принято говорить с " народом". С теми, кого я не знаю, и кто не знает меня. Почему это важно? Да потому, чтобы не было даже намёка на какую-то мотивированную акцию или заинтересованный вброс. Я просто без приукрашивания и искажений хочу рассказать, что со мной произошло за последние три с половиной недели.
Как я писал, мне 65 лет, и я по записи получил возможность привиться вакциной "Спутник V". В начале июня мне ввели второй компонент. После этого я не перестал носить маску, избегал многолюдных мероприятий, одним словом оберегался, словно и не был привит.
А уже в начале октября у меня появляется кашель, насморк и общее недомогание. Через неделю поднялась температура 37,2 - 37,8, а в ночь на 18 октября она достигла 38,3. Жена в ультимативной форме потребовала навестить врача. После осмотра и получения флюорографии врач констатировал двухстороннее воспаление лёгких. Точку в моих злоключениях поставил положительный тест на Covid-19. C пневмонией мне предлагали лечь в стационар, а я надеялся уклонится, ссылаясь на умение жены делать уколы. С получением результата теста, рекомендации трансформировались в требования, которым я был вынужден подчиниться. Дело в том, что я в принципе здоровый человек. Единственный раз я лежал в больнице в "лихие девяностые" и воспоминания у меня остались резко негативные. В то время, после празднования 8-го марта, я попал в кардиологию. Я не открою секретов, если скажу, что лечь в то время в больницу было с родни сильному поступку, решиться на который отваживался не каждый. Не хватало не только медикаментов, но и постельных принадлежностей, я не говорю уже об перевязочном материале.. За каждый шаг младшего и среднего медперсонала необходимо было платить. Врачей, правда, благодарили после выписки.
И вот с такими мрачными мыслями я был вынужден лечь в сегодняшнее медицинское учреждение, а именно, в Бендерскую городскую больницу, в инфекционное отделение, в гастрологию. После получения койки в четырёхместной палате, я приготовился к худшему. И оно не заставило себя долго ждать. Все мои соседи были с разными степенями поражения лёгких, но мучились они почти одинаково. У соседа справа был такой кашель, что он не мог ни говорить, ни даже дышать. Мне его было искренне жаль, хоть я его никогда не знал. Когда его кашель немного успокаивался, в глазах появлялось столько облегчения и надежды, что невольно думаешь - как мало надо страждущему для счастья. Мне сразу пришли сделать капельницу. Это было так неожиданно, что я не успел подготовиться. Дело в том, что до сей поры мои вены были, что называется девственными. Ни одна игла их не касалась, ни донорская, ни тем более, лечебная. Я фанатично оберегал свои вены, даже шёл на внеплановые накладные финансовые потери, а тут приходят и объявляют что надо "прокапаться". Но, мне наконец повезло. Девушка, а вернее медицинская сестра Герасименко С.А. так виртуозно провела эту процедуру, что я даже напрячься не успел. Кстати, кроме названной Светланы (все её именно так называют) хотелось бы низко поклониться процедурной сестре Солтуз А.А. и самой юной и миниатюрной сестричке Верещагин А.А.. Сказать, что они профессионалы с большой буквы - это ничего не сказать. Мало того, что они около сорока пациентам делают в сутки от 7 до 15 различных инъекций каждому, так они еще знают кого и чем подбодрить, кого успокоить, а кого просто похвалить. Я заметил, что после их прихода настроение стабильно улучшается у всех больных, без скидки на возраст и тяжесть заболевания.
Первую ночь я естественно не спал. Свой кашель, кашель соседа и всеобщий храп сделали своё чёрное дело. Удивило, что в шесть часов утра пришла санитарка и провела влажную уборку палаты и туалета, а в семь утра начали делать назначенные процедуры. И вот, после удивившего меня завтрака, я увидел своего лечащего врача. Почему меня удивил завтрак и вообще питание - я расскажу позже. А сейчас хочу остановиться на моём враче. Это заведующая отделением Киосе Ирина Ивановна. Скажу сразу, что именно ежедневное общение с ней и побудило меня написать эти строки. Ежедневного обхода ждали все пациенты нашей палаты. Одни - узнать результаты анализов и тестов, другие - о ходе лечения и пожаловаться на новые симптомы или ощущения. И вот, каждого Ирина Ивановна не просто осматривала, но и выслушивала, рекомендовала или просто советовала. Одно было неизменно - уже в обеденные процедуры вносились изменения или дополнения, в зависимости от самочувствия пациента. И по-моему, именно эта гибкая стратегия лечения и профессионализм, дают положительные результаты. У меня кашель почти прекратился на четвёртый день, хрипы в лёгких смягчились на 7 - 8 день. А мой сосед, который от кашля не мог ни спать, ни говорить, на шестой день смог поспать. Поэтому хочу поблагодарить уважаемую Ирину Ивановну Киосе за её профессионализм врача, человечность и обязательность. А также низкий поклон её помощницам, о которых я писал выше.
Для полноты картины хотелось бы вернуться к питанию и чистоте. Кормили, надеюсь и сейчас кормят, как в санатории вкусно, обильно и качественно. В подтверждение приведу один факт - почти никто из больных не пользовался передачами из дома. Они просто не нужны, потому что все наедались и подпитка не требовалась. Если к этому прибавить трёхразовую уборку помещения, причём с отодвиганием тумбочек и другой мебели, то будут указаны основные причины, которые вызвали у меня приятное удивление и желание ими поделиться.
Не разрешённым остался один злободневный вопрос: все эти кардинально положительные изменения в нашем здравоохранении вызваны очередными президентскими выборами, и после их проведения всё, как в сказке "Золушка", превратится в тыкву вместо кареты - в сегодняшнюю обыденность, вместо оазиса, плюсы, которого я сам испытал. А как хочется верить, что не зависимо от итогов выборов, наше здравоохранение не остановится на достигнутом, а будет двигаться дальше. И не надо будет ездить в Кишинев или Москву для получения квалифицированной медицинской помощи. В завершении хочу сказать, что после увиденного и пережитого мною я принял решение голосовать за Красносельского В.Н."