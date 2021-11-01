Ежегодно более 7000 граждан Молдовы заболевают диабетом, а 400 умирают от осложнений, вызванных этой патологией. Виной всему, говорят врачи, неправильное питание, стрессы и наследственные факторы.
В ноябре все желающие могут бесплатно проверить уровень сахара в крови в медцентрах, сообщает publika.md
Эндокринологи говорят, диабет - одно из самых распространенных заболеваний:
"Сахарный диабет первого типа чаще развивается у детей или молодых людей. Это тип аутоиммунного диабета, который обрушивается внезапно, им вводят инсулин. Большинство пациентов страдают сахарным диабетом 2 типа. Речь идет о пациентах старше 45 лет", - рассказывает эндокринолог Виктория Дамашкан.
Специалисты уверены, чаще всего диабет у пациентов развивается из-за малоподвижного образа жизни, неправильного питания, ожирения или стресса.
В некоторых случаях его выявляют поздно:
"У диабетика риск сердечного приступа в 5-6 раз выше, чем у человека, не страдающего этим заболеванием, высок риск и инсульта. Чаще всего причиной смерти диабетиков являются запущенные осложнения".
В прошлом году на учете было почти 120 тысяч больных диабетом. За последние десять лет их число увеличилось вдвое.
"По сравнению с 2010 годом, когда показатель заболеваемости был 171 случай на 10 тысяч граждан. Тогда же было почти 11 смертей на 100 тысяч граждан, а в 2020-ом - уже 13", - говорит глава управления Нацагентства общественного здоровья Неля Табунчик.
В этом году власти РМ выделили более 84 миллионов леев на препараты для диабетиков. Лекарства получили свыше 106 тысяч человек. Еще 30 миллионов леев были выделены на покупку тестов, ланцетов и глюкометров.