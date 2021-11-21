Dnestr.TV

 
0

Белоруссия возобновляет поставки электроэнергии на Украину

Белоруссия возобновляет поставки электроэнергии на Украину

Импорт электроэнергии на Украину из Белоруссии после прекращения поставок на 18—20 ноября планируется на 21 ноября, свидетельствуют данные на сайте Европейской сети операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Согласно данным на сайте, которые обновляются за несколько часов до поставки, на все часы суток воскресенья импорт планируется объемом 415 МВт ежечасно, как это было с 9 по 17 ноября. Суточный объем импорта составляет около 2% потребления электроэнергии, передает eadaily.com.

17 ноября Минэнерго Белоруссии сообщило, что республика с 18 ноября прекратит недавно возобновленные поставки электроэнергии на Украину.

Перед этим был отключен от сети в связи со срабатыванием системы автоматической защиты энергоблок № 1 БелАЭС. 19 ноября в 14.04 он был включен в сеть.

Импорт электроэнергии на Украину из Белоруссии после отказа украинской стороны продлять с 1 ноября запрет на него возобновился 6 ноября.
eadaily.com
  • Сегодня, 07:16
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Резонансное дело: миллион рублей за смерть пациента с C ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • Переговоры России и Молдовы по газу прошли безрезультат ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Резонансное дело: миллион рублей за смерть пациента с C ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • Переговоры России и Молдовы по газу прошли безрезультат ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна