Состоялась 16 сессия городского Совета народных депутатов. Программа благоустройства и озеленения города, состояние городских дорог, подготовка к летнему отдыху детей и содержание игровых и спортивных спортплощадок - эти и другие вопросы рассмотрели депутаты бендерского городского Совета на сессии.
Как сообщается на сайте народных избранников, в повестке было 24 вопроса. В числе главных - подготовка избирательных участков к предстоящим выборам Президента республики, состояние помещений для голосования и состав избирательных комиссий. Проблемные вопросы по избирательным участкам депутаты решают совместно с госадминистрацией, Территориальной избирательной комиссией, руководителями организаций и учреждений, в которых расположены избирательные участки.
«Городским Советом постоянно мониторятся участковые избирательные комиссии, чтобы они были укомплектованы полным штатом, в том числе сегодня депутатами пополнен список резервов избирательных комиссий», - отметил заместитель Председателя городского Совета Александр Колесниченко.
Готовность учебных заведений, учреждений культуры и спорта. Занятия в них проводятся, а недочеты, выявленные при приемке не устранены. Депутаты внесли свои предложения в целях улучшения работы по подготовке образовательных учреждений. В их числе - включить учреждения культуры в график проверки образовательных учреждений. Готовиться к приемке нужно заблаговременно, отметили народные избранники, и привели конкретные примеры.
«Своевременно были приняты меры и были выделены денежные средства по обеспечению подачи электроэнергии на объект Дворца детского и юношеского творчества непосредственно в микрорайоне Северный. На сегодняшний день комиссия работает совместно с госадминистрацией, для определения также сроков, по которым будет проверяться готовность этих объектов. В частности, домов культуры и таких объектов, как Бендерская городская библиотека в том числе», - отметил Председатель городского Совета народных депутатов Юрий Кара.
Еще один хороший пример. Территории четырёх детских садов в этом году замощали тротуарной плиткой за счет субсидий из Дорожного фонда. Работы провели, средства расходовали экономно, часть денег осталась. Теперь есть возможность провести работы еще в одном детском саду № 41 – на улице Киевской. Рациональное использование бюджетных средств – основа многих решений сессии.
«На контроле городского Совета сегодня целый ряд вопросов, которые касаются различных сфер жизнедеятельности города. Это такие вопросы, как, например, функционирование JPS-трекеров, установленных на машины муниципальных предприятий. В частности, речь идет о предприятиях «Автомотосервис и торговля» и КоммуналДорСервис. Установка трекеров прошла успешно, можно будет начинать работать в новом осеннее-зимнем сезоне. В полном объеме техника будет мониториться, что должно привести к улучшению качества выполняемых работ и соответственно к снижению затрат на использование этой техники», - обозначил один из вопросов Председатель городского Совета Юрий Кара.
Дороги на гарантийном обслуживании тоже взяты под особый контроль. Депутатами совместно со специалистами госадминистрации проведено комиссионное обследование. Замечания к качеству асфальта и самого ремонта дорожного покрытия имеются. Также даны рекомендации и Министерством экономического развития. Недостатки должны быть устранены, отметили депутаты. График и гарантийные обязательства представят госадминистрация совместно с городскими службами.
«Уже в рамках работы постоянных депутатских комиссий поставлен на контроль вопрос о тех сроках, по которым все площадки будут определены на баланс муниципальных предприятий. Будет осуществляться контроль как за эксплуатацией, так и за содержанием в рамках техники безопасности тех требований, которые ставятся непосредственно перед данными малыми объектами», - отметил в ходе обсуждения Председатель городского Совета, Юрий Кара.
Правила городского благоустройства депутаты приняли в новой редакции. За основу взяли проект, отработанный на заседании постоянной депутатской комиссии. Согласно правилам, в том числе, бремя затрат за спил биологически отживших деревьев и тополей в домах жилищных кооперативов и ТСЖ ложится на городские службы. А вот содержать и вводить в эксплуатацию детские, игровые и спортивные площадки будут муниципальные предприятия, за которыми их закрепят, – условно все площадки разделили по зонам ответственности.
В ходе работы сессии рассмотрены другие вопросы. Среди важных - тема совместной работы с Верховным Советом республики. Поддержана инициатива депутатов о перераспределении денежных средств в рамках госпрограммы по содержанию объектов культурного наследия. Парламентарии рассмотрят предложение о финансировании ремонта памятника архитектуры - дачи Флеммера. На эти цели предполагается направить сумму в более чем миллион рублей.
А пока народные избранники готовятся к ежегодным отчетам. Отчитаться о выполнении наказов избирателей им нужно уже в декабре. bendery.org