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В "Газпроме" сообщили, что текущий платеж Молдавии за газ так и не поступил

В "Газпроме" сообщили, что текущий платеж Молдавии за газ так и не поступил

"Газпром" по-прежнему не получил текущий платеж за газ от Молдовы, 48-часовой срок после уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, передает ТАСС

"Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня", - сказал он.

Напомним, "Газпром" в понедельник уведомил Молдову о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по текущему контракту. В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. Важным пунктом договоренностей была оплата Молдовой в срок текущих платежей за газ, но 22 ноября платеж так и не поступил, отмечали в российском газовом холдинге.

Речь идет примерно о $74 млн, которые включают оплату за потребленный в октябре газ и предоплату за ноябрь. Как сообщил вице-премьер Андрей Спыну, эти средства уже найдены и вскоре поступят на счет "Молдовагаза". Однако это решение должны одобрить депутаты парламента, которые соберутся на заседание в четверг, уточнил он. Спыну планирует объяснить главе "Газпрома" Алексею Миллеру причины задержки с расчетами за газ и попросить об отсрочке на пару дней.

Из-за несвоевременного пересмотра тарифов, которые регулирует в Молдове специальное агентство, сформировался разрыв между платежами и потребленными объемами, объяснили ситуацию с просрочкой платежа в "Молдовагазе".

tass.ru
  • Сегодня, 11:44
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