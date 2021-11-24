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Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны

Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны

Пользователей американской социальной сети Reddit удивило сравнение фотографий советского художника, участника Великой Отечественной войны Евгения Кобытева, сделанных с разницей в четыре года.

На первом снимке Кобытев запечатлен до начала войны, а на втором — уже после нее, пишет ria.ru.

"Война меняет тебя", — подписал пост автор публикации.

Комментаторы обратили внимание на глубокие морщины и совершенно изменившийся, тревожный взгляд художника.

"Перемена в глазах просто пугающая", — признался BuckFuddy82.

"В фильме "Иди и смотри" тоже запечатлен этот эффект", — вспомнил Ligecockn.

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"Постарел всего за четыре года с 19 до 45 лет", — отметил doogie8888888.

"Этот человек видел худшее, что есть в мире, ведь он пережил четыре года на Восточном фронте", — уверен Meme-Man-Dan.

"Взгляд на две тысячи ярдов (несфокусированный взгляд у солдат, перенесших боевую психическую травму. — Прим. ред.)", — описал увиденное CmosChipReddit.

"Бессонные ночи, град пуль, смерть друзей, шок от контузии. Война — это ужасно", — подчеркнул Reasonable_Motor8490.

"Еще и недоедание. Лицо изможденное, и глаза запали, отсюда такой взгляд", — выразил мнение wWao.

Евгений Кобытев родился в 1910 году на Алтае. В 1941-м окончил Киевский художественный институт и отправился на фронт добровольцем. Затем он попал в фашистский концлагерь "Хорольская яма", расположенный в городе Хорол Полтавской области, но смог сбежать оттуда в 1943 году. Кобытев прошел путь от Украины до Германии и закончил войну в Дрездене, все это время он делал зарисовки. По окончании войны его наградили орденом Красной Звезды.
ria.ru
  • Сегодня, 12:11
  • DTV
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