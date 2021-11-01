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Республика Молдова перейдет на поликарбонатные паспорта с осени следующего года

Республика Молдова перейдет на поликарбонатные паспорта с осени следующего года

Об этом сегодня, 24 ноября, сообщил директор Агентства публичных услуг РМ Мирча Ешану. Глава АПУ также уточнил, что в ближайшие дни агентство объявит тендер на сумму 430 млн леев на приобретение бланков для удостоверений личности, водительских прав и свидетельств о регистрации, сообщает bloknot-moldova.md.

- Мы надеемся, что эта экономия 100 миллионов леев за счет исключения сборов за роялти облегчит нагрузку на граждан Республики Молдова. Конечно, конечную стоимость документов мы узнаем после проведения тендера и отбора поставщика оборудования и бланков. Мы перейдем к новой технологии, материалы дороже, но сокращение расходов на паспорт будет связано с отменой платы за роялти, которая сегодня возлагается на граждан. Мы надеемся, что эта экономия 100 миллионов леев за счет исключения сборов за роялти облегчит нагрузку на граждан Республики Молдова, - заявил Мирча Ешану.

Глава АПУ добавил, что паспорта сохранят нынешний внешний вид. Также известно, что новые документы, удостоверяющие личность, будут выполнены из пластика, как в странах Европейского союза.

Аукцион будет объявлен на покупку 3 миллионов бланков удостоверений личности, паспортов и удостоверений на право вождения транспортных средств в течение трех лет. Как следствие, уполномоченные структуры утверждают, что стоимость документов снизится примерно на 200 леев.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 20:47
  • DTV
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