Гражданина КНДР приговорили к смертной казни за контрабанду и перепродажу копий популярного сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщает RFA. Мужчина предположительно скачал сериал в Китае, после чего скачал его на флешки и продавал их соотечественникам, сообщает gazeta.ru
Об инциденте стало известно после того, как несколько школьников были обнаружены за просмотром сериала. Cамих школьников приговорили к пяти годам принудительных работ, а учителей школы уволили.
«Правительство очень серьезно относится к этому инциденту, заявляя, что такие случаи портят образование молодежи. ЦК уволил директора школы, секретаря по делам молодежи и классную руководительницу», — сообщил источник.
Отмечается, что в прошлом году был принят закон, предполагающий наказание за контрабанду и распространение видеопродукции, ввезенной из капиталистических стран. В частности, из Южной Кореи и США.