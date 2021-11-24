Dnestr.TV

 
0

Cеверокорейца приговорили к смертной казни за продажу копий «Игры в кальмара»

Cеверокорейца приговорили к смертной казни за продажу копий «Игры в кальмара»

Гражданина КНДР приговорили к смертной казни за контрабанду и перепродажу копий популярного сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщает RFA.
Мужчина предположительно скачал сериал в Китае, после чего скачал его на флешки и продавал их соотечественникам, сообщает gazeta.ru

Об инциденте стало известно после того, как несколько школьников были обнаружены за просмотром сериала. Cамих школьников приговорили к пяти годам принудительных работ, а учителей школы уволили.

«Правительство очень серьезно относится к этому инциденту, заявляя, что такие случаи портят образование молодежи. ЦК уволил директора школы, секретаря по делам молодежи и классную руководительницу», — сообщил источник.

Отмечается, что в прошлом году был принят закон, предполагающий наказание за контрабанду и распространение видеопродукции, ввезенной из капиталистических стран. В частности, из Южной Кореи и США.

gazeta.ru
  • Сегодня, 20:51
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Резонансное дело: миллион рублей за смерть пациента с C ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Резонансное дело: миллион рублей за смерть пациента с C ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна