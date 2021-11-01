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Многодетные семьи сохранят право на льготы, даже если дети перешли на гособеспечение

Многодетные семьи сохранят право на льготы, даже если дети перешли на гособеспечение

За многодетными семьями, один или несколько детей из которых перешли на полное государственное обеспечение, будет сохранен статус «многодетная семья». Речь идет о тех семьях, дети из которых, к примеру, поступили в Тираспольское Суворовское военное училище, Республиканский кадетский корпус, Училище олимпийского резерва или находятся в социальных учреждениях на полном гособеспечении. Раньше многодетная семья в таком случае теряла свой статус и, соответственно, льготы. Теперь все социальные гарантии для детей, оставшихся на воспитании в семье, будут сохранены, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

«Были обращения в адрес Президента, были обращения у многих депутатов на округах, чтобы сохранить за этими семьями статус многодетной семьи. Потому что ребенок все равно на выходные приезжает домой, он так же, как и все остальные дети, находится там. И просто не сохраняя статус, мы лишаем и детских пособий, и льгот по коммунальным услугам. Поэтому мы приняли решение поддержать инициативу президента, чтобы эти семьи получали те льготы, которые есть в законе», – подчеркнул председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.

Многодетные семьи, у которых один или несколько детей находятся на полном гособеспечении, продолжат получать бесплатные лекарства для детей в возрасте до 6 лет, бесплатным останется проезд на всех видах городского транспорта и пригородного сообщения. Сохранятся и льготы по оплате обучения в государственных организациях начального, среднего и высшего профессионального образования. Перечень социальных гарантий для многодетных семей также включает в себя льготы по плате за отопление, подогрев воды, горячее и холодное водоснабжение, газ и электроэнергию.

Депутатский корпус единогласно проголосовал за этот законопроект в окончательном чтении. Документ отправлен на подпись главе государства.
vspmr.org
  • Сегодня, 20:56
  • DTV
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