За многодетными семьями, один или несколько детей из которых перешли на полное государственное обеспечение, будет сохранен статус «многодетная семья». Речь идет о тех семьях, дети из которых, к примеру, поступили в Тираспольское Суворовское военное училище, Республиканский кадетский корпус, Училище олимпийского резерва или находятся в социальных учреждениях на полном гособеспечении. Раньше многодетная семья в таком случае теряла свой статус и, соответственно, льготы. Теперь все социальные гарантии для детей, оставшихся на воспитании в семье, будут сохранены, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Были обращения в адрес Президента, были обращения у многих депутатов на округах, чтобы сохранить за этими семьями статус многодетной семьи. Потому что ребенок все равно на выходные приезжает домой, он так же, как и все остальные дети, находится там. И просто не сохраняя статус, мы лишаем и детских пособий, и льгот по коммунальным услугам. Поэтому мы приняли решение поддержать инициативу президента, чтобы эти семьи получали те льготы, которые есть в законе», – подчеркнул председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.
Многодетные семьи, у которых один или несколько детей находятся на полном гособеспечении, продолжат получать бесплатные лекарства для детей в возрасте до 6 лет, бесплатным останется проезд на всех видах городского транспорта и пригородного сообщения. Сохранятся и льготы по оплате обучения в государственных организациях начального, среднего и высшего профессионального образования. Перечень социальных гарантий для многодетных семей также включает в себя льготы по плате за отопление, подогрев воды, горячее и холодное водоснабжение, газ и электроэнергию.
Депутатский корпус единогласно проголосовал за этот законопроект в окончательном чтении. Документ отправлен на подпись главе государства. vspmr.org