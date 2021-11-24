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В Берлине отменили балет "Щелкунчик" из-за расизма

В Берлине отменили балет "Щелкунчик" из-за расизма

Берлинская постановка балета «Щелкунчик», восходящая к великому питерскому оригиналу Мариуса Петипа конца XIX века, снята с репертуара в ФРГ. Дело не в музыке Чайковского и не в русских постановщиках. Просто тест на «политкорректность» не прошли негритянские маски на детских лицах и «стереотипное изображение китайцев». Проблемы могут быть и у заменившего «Щелкунчика» балета «Дон Кихот». В нем есть цыганские персонажи, которых называют по старинке «хитанос», а не политкорректным самоназванием «рома».

В этом году Государственный балет Берлина не покажет свой самый популярный спектакль. Обошедшаяся в 1,5 миллиона евро постановка «Щелкунчика, осуществленная российскими хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой в 2013 году, отменена, пишет inosmi.ru.

Вместо классического балета Чайковского с 3 декабря будут давать балет «Дон Кихот», действие которого происходит не в предрождественскую ночь, а под солнцем Испании. Исполняющая обязанности директора Государственного балета Кристиана Теобальд (Christiane Theobald) объяснила причину.

BILD: Госпожа Теобальд, почему в этом сезоне не будет «Щелкунчика»?

Кристиана Теобальд: Это постановка представляет собой, так сказать, реконструкцию оригинала 1892 года. Мы видим то, что представлял себе в свое время хореограф Мариус Петипа, хотя балет исполняет современный ансамбль. В нынешней дискуссии о том, какой репертуар приемлем в постколониальную эпоху, мы должны спросить себе, не являются ли некоторые элементы оригинала проблематичными. Я убеждена, что мы обязаны пересмотреть контекст этого «Щелкунчика», должны заново прочитать этот репертуар. Эту тему мы обсуждаем в организованной нами серии дискуссий под названием «Балет ради будущего? Нам нужно говорить!»

— Что проблематично в этом балете с вашей точки зрения?

— Например, в оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем темную кожу. Это сейчас называют «блэкфейсинг». (Black Face — «черное лицо» — разновидность театрального грима, особенно распространенная в США, где ей более 100 лет пользовались великие киноактеры и мастера театра; в последние десятилетия по соображениям политкорректности не используется — прим. ИноСМИ.) Еще в 2015 году мы получали множество электронных сообщений с соответствующими жалобами. И это совершенно справедливо. Постановка уже шла, но мы поговорили с хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой. Мы им сказали, что блэкфейсинг должен быть исключен. И когда мы возобновили постановку под руководством балетмейстера Йоханнеса Омана, то блэкфейсинга уже не было. Дети выступали с лицами без традиционного грима. Хотя это было серьезным нарушением авторского права.

— Хореографы согласились с подобным изменением?

— Скрепя сердце, потому что версия больше не могла считаться подлинной, восходящей к оригиналу. Такое нужно объяснять и документировать. Возможно, что публику все это не очень интересует. Но тем не менее это очень важно для культурно-исторического осмысления произведения.

— Какие еще элементы в постановке вы считаете проблемными?

— Мы должны все-все подвергнуть новой оценке, новому взгляду. Например, китайский танец представляет собой стереотипное изображение китайцев, на сцене они ходят мелкими семенящими шажками. В эпоху, когда возникала хореография балета, ни у кого по этому поводу вопросов не возникало. Но сегодня нам приходится это объяснять. То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом. Все это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений.

— Есть шанс, что мы вновь увидим «Щелкунчика»?

— Да. Но сейчас я не сумею сделать это быстро, отработать все аспекты. Придется провести массу мероприятий, послушать ученых. Нужно подключить публику, переделать программки. Я не поддерживаю «культуру отмены» (cancel culture). Напротив, я думаю, что мы, как большой коллектив, даже обязаны показывать великий классический балетный репертуар.

— В «Лебедином озере» тоже есть национальные танцы. Там тоже есть проблемы?

— Разница в том, что в «Щелкунчике» утверждается, будто это оригинальные танцы, как и в «Баядерке» Алексея Ратманского, которая также близка к оригиналу. Известно, что первоначальный хореограф Мариус Петипа никогда не был ни в Индии, ни в Китае. Эти танцы — его чистая фантазия. Но оригинал как бы утверждает: Индия такая, Китай такой! В нашем «Лебедином озере» в постановке Патриса Барта национальные танцы уже увидены глазами современного хореографа и поэтому не так проблематичны.

— В «Дон Кихоте» есть «хитанос», то есть «цыгане». А это понятие сегодня считается уничижительным. (Политкорректным считается самоназвание цыган «рома»)

— Хочу сразу сказать: «хитанос» — это понятие, которым в Испании народы синти и рома обозначают себя самих. В испанском языке слово «хитанос» не имеет такой негативной коннотации, как слово «цыгане» (Zigeuner) в немецком языке. Но в этой инсценировке есть и романтические клише. При возобновлении этой постановки мы связались с представителями синти и рома. Мы продолжаем работать над этой тематикой. Были переработаны программки, они снабжены пояснительной информацией.
inosmi.ru
  • Сегодня, 21:13
  • DTV
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