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"Шериф" проиграл "Реалу", но сумел пробиться в еврокубковую весну

"Шериф" проиграл "Реалу", но сумел пробиться в еврокубковую весну

"Шериф" принимал на своем поле мадридский "Реал" в рамках пятого игрового дня Лиги Чемпионов.

Именитый соперник подтвердил свой класс, обыграв тираспольчан со счетом 3:0.

Несмотря на поражение, "Шериф" гарантировал себе 3 место в группе D и выход в предварительный раунд Лиги Европы.

Что касается Лиги Чемпионов, то впереди у подопечных Юрия Вернидуба последний групповой матч: 7 декабря "Шериф" сыграет в Киеве с донецким "Шахтером".

Шериф - Реал Мадрид (Испания) 0:3

Голы: Алаба, 30 - 0:1, Кроос, 45+1 - 0:2, Бензема, 55 - 0:3



Шериф: Атанасиадис, Арболеда, А.Траоре (М.Кожокару, 81), Кастанеда (Янсане, 59), Костанца, Кристиано, Аддо, Коловос (Николов, 59), С.Тилль, Дуланто (к), Бруно (Жульен, 60).

Запасные: Д.Челядник, С.Пащенко, Раделич, Белоусов, Яхшибоев, С.Кожокарь.

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль (Лукас Васкес, 65), Эдер Милитао, Алаба (Начо, 65), Кроос, Бензема (к), Модрич, Каземиро (Бланко, 84), Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 84), Ф.Менди (Марсело, 61).

Запасные: Лунин, Лопес, Вальехо, Йович, Иско, Диас, Камавинга.

Судья: Ш.Марчиняк (Польша). Тирасполь, СК "Шериф", Главная Арена.



Вернидуб: мы в "евровесне" - это большое достижение клуба "Шериф"

Игроки тираспольского “Шерифа”, несмотря на поражение, сыграли лучше, чем во время победного матча с "Реалом" на “Сантьяго Бернабеу” в Мадриде. Об этом на пресс-конференции по итогам матча заявил тренер тираспольской команды Юрий Вернидуб.

По словам главного тренера желто-черных, он не может сказать ничего плохого об игре “Шерифа”, несмотря на счет 0:3.

“Я очень рад за ребят, язык не поворачивается сказать что-то плохое в их адрес. Одно то, что "Реал" приехал всем стартовым - боевым - составом, это уже говорит об уважении, о том, что они серьезно готовились”, - заявил Вернидуб.

Тренер “Шерифа” не очень лестно высказался о судействе на матче.

“Первый мяч, который мы пропустили со штрафного - мне кажется, что штрафного не было. Понятно, что “Реал” - великий клуб, если бы это было в ворота “Реала” , то, думаю, штрафного не было”, - считает тренер.

В конце пресс-конференции Юрий Вернидуб рассказал, что по его мнению, “Шериф показал более достойную игру в Тирасполе, чем во время триумфального для себя матча в Мадриде.

“То качество игры, которое мы показали сегодня, - оно, кажется, выше, чем в Мадриде, когда мы выиграли. Мы в "евровесне" - это большой плюс клубу “Шериф”, - сказал Вернидуб.

Мадридский "Реал" обыграл со счетом 3:0 тираспольский "Шериф" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоялся в среду в Тирасполе.

Ранее в среду миланский "Интер" на своем поле обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0.

Анчелотти - о матче "Реал" - "Шериф": это была очень серьезная и важная игра

Это была очень серьезная игра и важная победа для “Реала”, но команде есть куда улучшать результат. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти.

“Игра прошла замечательно. Игроки сыграли тоже замечательно. Я удовлетворен игрой. Нам нужно хорошо провести еще один матч. Это была очень серьезная игра. Я вижу, что есть куда улучшать наши игровые возможности”, - заявил Анчелотти.

Он также отметил, что прибегал к заменам только из-за травмы и желтой карточки игроков. “По игре не было необходимости кого-то менять”, - добавил Анчелотти.

Мадридский "Реал" обыграл 24 ноября со счетом 3:0 тираспольский "Шериф" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее в среду миланский "Интер" на своем поле обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0.

Таким образом, после пяти туров "Реал" возглавляет группу D с 12 очками, "Интер" занимает вторую строчку (10 баллов), "Шериф" остается третьим (6 очков), а "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл).

В последнем раунде групповой стадии "Реал" и "Интер" 7 декабря разыграют в Мадриде первое место, а "Шахтер" в этот же день примет в Киеве "Шериф".
"Реал" и "Интер" уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.

Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.


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