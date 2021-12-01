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Жители Лондона смеются над главной ёлкой страны

Жители Лондона смеются над главной ёлкой страны

В центре Лондона установили рождественскую елку, подаренную британской столице мэрией норвежского Осло. Дерево уже стало объектом насмешек местных жителей, которым не понравился ее облезлый вид, пишет point.md

Каждый год Норвегия дарит Лондону ель к Рождеству в знак благодарности за поддержку во Второй мировой войне. В этом году норвежцы доставили 20-метровое дерево, которое украшает Трафальгарскую площадь, расположенную в километре от Букингемского дворца.

Поток саркастичных комментариев по поводу елки наполнил соцсети. Так, политик и бывший член Лондонской ассамблеи Дэвид Кортен написал в своем Твиттере: "Рождественская елка в Лондоне 2021 года - самое убогое и грязное подношение, которое я когда-либо видел".

Жители Лондона смеются над главной ёлкой страны

В комментариях пользователи начали соревноваться в остроумии: "У него алопеция", "Оно переболело ковидом", "Насколько я понимаю, это дерево - подарок народа Норвегии? Как ты посмел быть таким неблагодарным и критичным по отношению к подарку! Спасибо, Норвегия", "Мы воевали с Норвегией?", "Обрезана парикмахером Бориса Джонсона".

Кто-то пошутил, что половина ветвей дерева не отпала - они просто соблюдают социальное дистанцирование.

Также люди постят для сравнения пышные ели-красавицы в других городах планеты.

Жители Лондона смеются над главной ёлкой страны

Жители Лондона смеются над главной ёлкой страны

  • Сегодня, 09:36
  • DTV
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