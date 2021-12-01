В Берлине музыкальной церемонией проводили Ангелу Меркель с поста канцлера Германии. Официально она уже сложила полномочия. Преемник будет избран, если получится с первой попытки, на следующей неделе. За 16 лет правления канцлерин в Германии выросло целое поколение. Немцы по разному относились к политику Ангеле Меркель, но теперь с годами её правления ассоциируют стабильность и национальное единство, сообщает tvc.ru
Красочная церемония под названием "Большая вечерняя заря" по традиции прошла во дворе здания Министерства обороны под аккомпанемент учебного оркестра Бундесвера. Музыку уходящий лидер заказывает на свой вкус. И плэйлист Ангелы Меркель стал сюрпризом для всех. В списке оказались: христианский гимн, песня Хильдегард Кнеф - в 60-х годах прошлого века она пользовалась большим успехом в Германии, а также композиция Нины Хаген, которую считают "крёстной матерью немецкого панка". Дирижёр - полковник Райнхард Киаука - посетовал в интервью немецким СМИ, что запрос поступил поздно - на подготовку оставалось чуть больше недели. А у оркестра не было ни нот, ни необходимых инструментов.
Песню Нины Хаген Меркель выбрала из ностальгических соображений. Она была популярна в годы молодости будущего канцлера. А в тексте упоминается остров Хиддензее на севере федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, где находился избирательный округ Меркель. Её стремительной политической карьере помог Гельмут Коль. Именно он в 90-м году приметил её на митинге и назначил министром по делам женщин и молодёжи. Вскоре "девочка Коля" стала первой представительницей прекрасного пола, которая возглавила партию ХДС, а затем первой женщиной-канцлером ФРГ.
"Стоя здесь перед вами, я испытываю чувство благодарности и чувство гордости. Гордость - за то, какой пост мне довелось занимать всё это время. Благодарность - за то доверие, которое вы мне оказали", - сказала и.о. канцлера Германии Ангела Меркель.
"Это было одним из лучших периодов развития Германии за последнее время. Поскольку в стране была обеспечена политическая стабильность, в стране в целом бурно развивалась экономика. Германия стала и экономическим, и политическим лидером Европы. Более того, в экономическом плане Германия стала основным локомотивом Европейского союза и укрепила в этом свои позиции", - рассуждает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.
А ведь и сложностей было немало. Чего только стоил финансовый кризис 2008-го, из которого Германию удалось вывести с наименьшими потерями. Затем миграционный кризис в Европе. Именно Ангелу Меркель и её политику открытых дверей обвиняют в его возникновении. Теперь - пандемия коронавируса. Из-за неё пришлось сократить количество гостей на прощальной церемонии. Присутствовали только около 200 человек, в том числе, президент страны, а также 52 министра, которые занимали посты в годы правления Меркель. Выполнять обязанности главы правительства она будет до тех пор, пока Бундестаг не утвердит кандидатуру нового канцлера. Уже на следующей неделе им, скорее всего, станет социал-демократ Олаф Шольц.