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Роналду первым в истории забил 800 голов в официальных матчах

Роналду первым в истории забил 800 голов в официальных матчах

Форвард английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду первым достиг отметки в 800 голов в официальных матчах.

Португалец отметился дублем в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом» (3:2), принеся манкунианцам первую победу в четырех последних встречах. Помимо 800-го гола Роналду забил и 801-й, успешно реализовав пенальти. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу "МЮ",
пишет sportrbc.ru

До января 2021 года рекорд по числу голов принадлежал бывшему нападающему сборных Австрии и Чехословакии Йозефу Бицану, выступавшему до 1950-х годов. На его счету было 759 мячей. Роналду превзошел этот результат 21 января будучи игроком туринского «Ювентуса» в матче за Суперкубок Италии с «Наполи» (2:0).

Роналду первым в истории забил 800 голов в официальных матчах

Первый гол во взрослом футболе Криштиану забил в 17 лет, 7 октября 2002 года. В общей сложности 36-летний футболист провёл 1097 матчей и забил 130 голов в составе "Манчестер Юнайтед", пять мячей — за португальский "Спортинг", 450 голов — в составе испанского "Реала", 101 гол — за итальянский "Ювентус" и 115 голов — за сборную Португалии.

Ближайшим преследователем Роналду из действующих футболистов является аргентинец Лионель Мессии — 783 гола в 1002 играх.
  • Сегодня, 10:07
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