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Лукашенко заявил о «море могил» мигрантов на польско-белорусской границе

Лукашенко заявил о «море могил» мигрантов на польско-белорусской границе
Множество безымянных могил беженцев появилось на польско-белорусской границе ввиду текущего миграционного кризиса, однако власти Польши скрывают данный факт, пишет Lenta.ru . Об этом в беседе с РИА Новости заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти. Они, там же чрезвычайное положение введено, туда никого не пускают», — отметил он.

Лукашенко добавил, что трупы мигрантов, которые умирают на территории Польши, «валяются» в лесах. По его словам, неравнодушные поляки отыскивают тела погибших и хоронят самостоятельно. «Поэтому, вот, действительно, безымянные могилы», — заключил белорусский лидер.

По его словам, журналисты и международные наблюдатели работают только с белорусской стороны границы.

Несколько дней назад Лукашенко обвинял Литву в том, что та подкидывает трупы людей в спальних мешках через границу: "В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу".

В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился в начале ноября 2021 года, когда большая колонна мигрантов подошла к приграничному ограждению недалеко от пропускного пункта «Брузги». Мигранты предприняли несколько попыток штурма забора, однако все они были остановлены польскими пограничниками.

Ранее сообщалось о жертвах миграционного кризиса. Так, в сентябре польские власти заявили, что недалеко от границы с Белоруссией обнаружены тела троих мигрантов, в том числе женщины. Причиной смерти названы истощение и переохлаждение. Точное число скончавшихся на данный момент неизвестно. С польской стороны также заявляли о первом погибшем — утверждалось, что военнослужащий скончался в результате несчастного случая, связанного с выстрелом из служебного оружия.
  • Сегодня, 10:32
  • DTV
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