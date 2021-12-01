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В Украине начали отслеживать заболевания полиомиелитом

В Украине начали отслеживать заболевания полиомиелитом

Минздрав Украины распорядился усилить эпиднадзор, а также провести информационную работу с родителями, отказывающимися прививать своих детей.

Минздрав усиливает эпидемиологический надзор для предотвращения вспышек полиомиелита. Об этом сообщает Минздрав Украины в понедельник, 6 декабря.

Главный государственный санврач поручил органам здравоохранения в регионах и больницам проанализировать выявленные за последние шесть месяцев случаи острого вялого паралича у детей до 15 лет. Речь идет о тех регионах, где показатель таких случаев на 100 тысяч человек меньше 0,01.

Каждый пациент с ОВП должен быть лабораторно обследован для подтверждения или опровержения диагноза "полиомиелит", передает korrespondent.net.

"При подтверждении случая ОВП необходимо отбирать пробы биоматериала у лиц, контактировавших с больным в домашних условиях, в больнице и организованных коллективах", - сказано в сообщении.

В то же время с родителями, отказывающимися вакцинировать от полиомиелита своих детей, должна быть проведена информационная работа по высоким рискам инфицирования и распространению полиомиелита.

Напомним, в начале октября в Ровенской области у полуторагодовалого ребенка подтвердили полиомиелит - родители малыша осознанно отказывались от вакцинации из-за религиозных убеждений.

Также в ноябре на Закарпатье полиомиелит выявили у пятерых детей, одного парализовало. Все заболевшие дети ранее не были вакцинированы от заболевания, которого можно было легко избежать с помощью прививки.
korrespondent.net
  • Вчера, 22:11
  • DTV
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