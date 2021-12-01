Аналитики EastFruit обращают внимание на стремительный рост цен на овощи борщевого набора в Украине в 2021 году. В частности, на данный момент оптовые цены на морковь выше прошлогодних в два раза, цены на лук – в два с половиной раза, цены на капусту белокочанную – в три раза и цены на свеклу столовую – тоже в три раза! Т.е. в среднем по этой категории овощей цены выросли в 2,6 раза по сравнению с началом декабря 2020 года!
Кстати, единственным товаром борщевой группы, который не подорожал, а наоборот подешевел, остаётся продовольственный картофель. Средние оптовые цены на украинский картофель в данный момент на треть ниже, чем годом ранее, сообщает east-fruit.com.
О причинах такой ситуации было очень много дискуссий во время 17-й международной конференции «Овощи и фрукты Украины 2021: Новые инвестиционные возможности», которая с аншлагом прошла в Киеве 3 декабря 2021 года при поддержке ФАО и ЕБРР и была организована компанией АПК-Информ: овощи и фрукты. Однако среди ключевых причин аналитики отмечали сокращение посевных площадей, усугублённое неблагоприятными погодными условиями. При этом площади под картофель, который, наоборот, был дорогим несколько лет кряду, фермеры в последние два года расширяли. Поэтому цены на него и оказались ниже, чем в прошлом году.
Из других факторов, которые влияли негативно на инвестиции в выращивание овощей борщевого набора, следует назвать и ухудшение прибыльности выращивания этих культур на фоне взрывного роста цен на зерновые и масличные культуры. Это позволило последним приблизиться по прибыльности выращивания с гектара к овощам борщевого набора. При этом, как отметил в своём выступлении экономист инвестиционного департамента ФАО Андрий Ярмак, уровень рисков при выращивании зерновых намного ниже, чем при выращивании лука, свеклы, моркови или капусты.
«Кроме того, зерновые легче, проще и дешевле хранить, чем овощи борщевого набора, да и цены на зерновые никогда не колеблются так сильно, как на овощи. Например, цены на белокочанную капусту поздних сортов в один и тот же день в разные годы могут отличаться даже в 20 раз. А это, конечно же, огромный риск. Ну и ещё один негативный для овощеводства фактор, который проявился лишь в 2021 году – это открытие рынка земли. Теперь большинство аграриев, чтобы остаться в бизнесе, буквально вынуждены скупать землю, направляя в неё свободные ресурсы, которые иначе могли бы быть инвестированы в с.х. производство», — поясняет Андрий Ярмак.