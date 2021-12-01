Чтобы улучшить показатели, необходимо построить такую страну, в которой "не страшно будет рожать", отметила министр.
В Украине дети составляют 18% от всего населения страны, тогда как в начале независимости было почти 26%. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная на Всеукраинском Форуме Украина 30. Саммит Дети во вторник, 7 декабря, сообщает korrespondent.net ссылаясь на Укринформ.
"Я очень часто рассказываю о том, что мы стареющая нация. И это не только касается того, как растет продолжительность жизни. Но это еще и о таком показателе, что сегодня, например, детей среди нас становится меньше. И вот по цифрам. Сегодня у нас семь миллионов детей, или 18% всего населения нашей страны", - уточнила глава министерства.
Чтобы улучшить показатели, отметила Лазебная, необходимо построить такую страну, в которой "не страшно будет рожать".
Также министр сообщила, что на сегодняшний день в Украине около двух миллионов семей с детьми получают государственную социальную поддержку в виде соцвыплат и доплат. Всего властями разработано 19 видов такой помощи. korrespondent.net