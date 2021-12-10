Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения общегосударственного референдума по Донбассу.
"Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны", — заявил глава государства в интервью телеканалу "1+1".
Он также допустил создание отдельного формата и проведение прямых переговоров с президентом России по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. По словам Зеленского, европейские и американские партнеры Киева поддерживают это направление, сообщает ria.ru.
Украинский лидер уточнил, что президент США Джо Байден во время прошедшего накануне телефонного разговора не предлагал начать прямые переговоры с представителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, "об этом в принципе речь не шла".
"Месседж, который я получил от президента Соединенных Штатов, что Россия заверила США и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию относительно территорий нашего независимого государства. Мне кажется, что на сегодня это не большой и не окончательный, но важный, очень важный результат. О компромиссах никаких мы не говорили, мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с Россией", — заключил Зеленский.
Разговор президентов Украины и США состоялся через два дня после обстоятельной встречи Владимира Путина с американским коллегой. Как сообщали в пресс-службе Кремля, украинская проблематика преобладала в этом разговоре. Президент России "на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса".
Москва неоднократно подчеркивала, что не является участником внутриукраинского конфликта. ria.ru