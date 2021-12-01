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Глава МОЗ Украины назвал новый тариф на роды в 2022 году

Глава МОЗ Украины назвал новый тариф на роды в 2022 году

В Украине тариф на роды в рамках программы медицинских гарантий в 2022 году составит 15 101 гривну. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ляшко написал об этом после посещения одного из частных роддомов со своим заместителем Алексеем Яременко, пишет korrespondent.net.

"Дискутировали и искали ответ на вопрос, почему частные роддома не подаются на контракты по программе медицинских гарантий по направлению роды. Кстати, тариф на роды в программе медицинских гарантий на 2022 год составляет 15 101 грн", - написал Ляшко.

Ляшко написал, что основной ответ заключается в том, что частным учреждениям органы местного самоуправления не покрывают расходы на содержание основных фондов, амортизацию дорогостоящего медицинского оборудования, энергоносители, коммунальные услуги

Министр подчеркнул, что охрана материнства и детства является одним из приоритетов деятельности правительства на 2022 год.
korrespondent.net
  • Сегодня, 20:37
  • DTV
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