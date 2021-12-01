Новогодние базары на территории Приднестровья должны открыться со следующей недели. Уже стали известны цены на живые ёлки и сосны. Стоимость зависит от высоты дерева. Она составит порядка 100 рублей за один метр для сосны, ёлки обойдутся в полтора раза дороже.
Хвойные деревца можно приобрести в ГУП «Приднестровье – лес» по оптовым и розничным ценам, пишет newspmr.com.
ЦЕНЫ НА СОСНЫ
- до 1 метра: оптовая цена 100 руб.; розничная – 110 руб.
- от 1 метра до 1,5 метров: оптовая – 140 руб.; розничная – 150 руб.
- от 1,5 метров и до 2 метров: оптовая – 190 руб.; розничная – 200 руб.
- от 2 метров до 3 метров: оптовая – 220 руб.; розничная – 320 руб.
ЦЕНЫ НА ЕЛИ
- до 1 метра: оптовая – 140 руб.; розничная – 150 руб.
- от 1 метра до 1,5 метров: оптовая – 190 руб.; розничная – 200 руб.
- от 1,5 метров до 2 метров: оптовая – 240 руб.; розничная – 250 руб.
- от 2 метров до 3 метров: оптовая – 340 руб.; розничная – 350 руб.
ГУП «Приднестровье – лес» напоминает:
- при реализации сосен и елей свыше 3 метров отпускная цена повышается за каждый метр на 100 рублей;
- оптовые цены применяются для партии более 50 штук;
- отпускная цена на хвойную лапку 1 метра и выше составляет 25 руб.
В соответствии с приказом министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, в период с 20 декабря 2021 года по 6 января 2022 года государственным унитарным предприятием «Приднестровье-лес» и территориальными управлениями сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии при Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов будет организован контроль за сохранением хвойных насаждений на закрепленных территориях. За повреждение и незаконный сруб хвойных насаждений предусмотрены высокие штрафные санкции.