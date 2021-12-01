В ходе встречи в МИД России 15 декабря американской стороне были переданы проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов Организации Североатлантического договора. Об этом сообщает МИД РФ.
"В развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы. Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу", - говорится в сообщении.
Документ включает такие пункты:
- РФ предлагает НАТО обязаться исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины; - РФ и НАТО обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга, говорится в российском проекте; - РФ предлагает НАТО закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы; - РФ и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга; - РФ и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу, говорится в российском проекте; - РФ и США обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; - РФ и США обязуются не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие; - РФ предлагает НАТО подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников; - РФ и США обязуются не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; - РФ предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии; - РФ и США обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны; - РФ предлагает НАТО не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) - кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО.