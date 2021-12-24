Dnestr.TV

 
0

Украинский суд разрешил задержать Порошенко

Украинский суд разрешил задержать Порошенко

Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на источники.

Уточняется, что суд разрешил задержать экс-президента с целью его привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура Украины в свою очередь подтвердила, что намерена просить ареста для Порошенко с возможностью освобождения под залог в $37 млн, сообщает gazeta.ru ссылаясь на агентство Укринформ.

Сам политик ранее выразил уверенность, что в открытом против него уголовном деле о государственной измене нет достаточных доказательств, назвав его «сумасшествием».

Об обвинениях в отношении Порошенко стало известно в конце декабря. Правоохранители подозревают экс-президента в госизмене из-за так называемого «угольного дела», а именно покупки угля у самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах. По украинскому законодательству, данные формирования признаны террористическими организациями, поэтому взаимодействие Порошенко с республиками расценивается как финансирование терроризма.

Адвокат политика Илья Новиков сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в ближайшее время может ввести санкции против бывшего президента страны.
gazeta.ru
  • Сегодня, 08:07
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Россия передала Приднестровью первую партию вакцины «Сп ...
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Демографическая ситуация в ПМР

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Россия передала Приднестровью первую партию вакцины «Сп ...
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Демографическая ситуация в ПМР
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна