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В Одессе полиция искала бомбы в десяти школах
24 декабря одесские полицейские осмотрели помещения школ №25, 69, 35, 48, 40, 49, 12, 127, 86 и 51 после анонимного сообщения о якобы заложенных в учебных заведениях бомбах.
Как сообщили «Думской» в полиции, вчера днем на электронную почту столичной полиции пришли два анонимных письма с угрозами взорвать перечень школ и длинным списком номеров учебных заведений.
Автор письма назвал себя «руководителем группировки» и требовал выкуп.
«Я доберусь до ваших детей, до вашей родни… Если вы не хотите человеческих жертв, советую эвакуировать все здания, иначе жертв не избежать», — указывал автор письма.
Одесские полицейские осмотрели школы, номера которых совпадали с указанными в перечне «бомбиста». Из учебных заведений эвакуировали 30 человек. В итоге никаких взрывоопасных предметов не нашли.
Автора угроз разыскивают.
dumskaya.net
- Сегодня, 06:29
- DTV
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