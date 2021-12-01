Латвийцы поставляют в Украину под маркой и по цене дорогих сардин дешевую сельдь. К тому же – сомнительного качества. Причем, как выяснилось, такой фальсификат производится только на продажу в Украине.
Нарекания на продающиеся в Украине рыбные консервы можно услышать все чаще. Украинцы жалуются, что почти не осталось торговых марок, которым можно безоговорочно доверять. До недавнего времени у покупателей пользовался доверием латвийский продукт. Считалось, что прибалты еще как-то соблюдают качество и не идут на откровенные подделки. Однако, как выяснилось, теперь и оттуда массово везут фальсификат. Рыбные консервы содержат внутри совсем не тот продукт, который указан на этикетке, сообщает today.ua
Журналисты провели расследование с визитами в Латвию и ДНК-экспертизой, чтобы выяснить, что продают друзья из Евросоюза в баночках с аппетитным названием "Сардины".
Загадочный "клюпеа харенгус"
Как выяснилось, на этикетке баночки с рыбной консервой заглавными буквами написано "САРДИНА". Следовательно, в надписи мелким шрифтом вчитываются лишь немногие. А зря, ведь там мелкими буквами написано "клюпеа харенгус". Загуглив эту латынь, журналисты выяснили, что такое замысловатое название имеет обычная сельдь.
Небольшое погружение в биологию морских обитателей разъяснило, что сардина и сельдь являются родственниками, но очень отдаленными. Вообще, в семью сельди входит более полусотни видов рыб. И сардины – один из них. Вот и все родство.
Более того, вряд ли они когда-то пересекались при жизни. Ведь селедка обитает в холодных водах Балтийского и Северного морей, а сардина водится в теплых водах Атлантики у берегов Африки, Мексики, Венесуэлы и в теплом Средиземном море.
"Сельдь и сардина – это совершенно разные рыбы. Сардина считается более элитной рыбой, она чаще идет в консервы", – рассказал директор Института рыбного хозяйства Игорь Грициняк.
Латвийские производители "открыли" новый вид рыбы
Общение с владельцем латвийской компании, отправляющей в Украину "клюпеа харенгус", еще более запутало любознательных коллег. Однако его ремарка смутила журналистов.
“Мы используем балтийскую сардину. Она небольшого размера, но очень вкусная, потому что свежего отлова”, – говорит производитель.
Если вспомнить, что в Балтийском море сардины вообще не водятся, значит, Ингус Вацкаганц и его коллеги открыли новый вид рыб, а это вам не шутка.
Впрочем, все гораздо проще. Латвийские производители берут обычную балтийскую сельдь, режут ее на кусочки и закатывают в банки под маркой сардины для невзыскательного украинского потребителя.
Это подтвердила ДНК-экспертиза, сделанная из того, что включали в себя латвийские консервы. Ведь, как говорят специалисты, у сардины и у сельди, несмотря на их дальнюю родственную связь, очень непохожие ДНК.
Но и это еще не все.
“Та селедка, которую мы открыли, ничего не стоила. Ее нужно было просто не пробовать. Ведь есть сельди просроченные, есть те, которые несколько раз продавались, не продались, а есть долго лежавшие. Весной завезли свежую партию, а летом цена на сельдь падает в разы, то куда девать? Рыбу бланшируют и запихивают в консервы», – говорит Игорь Грициняк.
Журналисты специально попросили коллег из Латвии рассмотреть, что продается в их супермаркетах. Оказалось, на тамошних баночках точно указаны разновидности сардины, и нет никаких названий, зашифрованных на латыни.
Как признался сам производитель, у них за такое по голове не погладят. И даже не оштрафуют, а просто сразу лишат лицензии. Неудивительно, что такой товар они производят только для отправки в Украину, и более никуда.