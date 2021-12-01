Dnestr.TV

 
0

Украину заполонили фальсифицированные рыбные консервы из Латвии

Украину заполонили фальсифицированные рыбные консервы из Латвии

Латвийцы поставляют в Украину под маркой и по цене дорогих сардин дешевую сельдь. К тому же – сомнительного качества. Причем, как выяснилось, такой фальсификат производится только на продажу в Украине.

Нарекания на продающиеся в Украине рыбные консервы можно услышать все чаще. Украинцы жалуются, что почти не осталось торговых марок, которым можно безоговорочно доверять. До недавнего времени у покупателей пользовался доверием латвийский продукт. Считалось, что прибалты еще как-то соблюдают качество и не идут на откровенные подделки. Однако, как выяснилось, теперь и оттуда массово везут фальсификат. Рыбные консервы содержат внутри совсем не тот продукт, который указан на этикетке, сообщает today.ua

Журналисты провели расследование с визитами в Латвию и ДНК-экспертизой, чтобы выяснить, что продают друзья из Евросоюза в баночках с аппетитным названием "Сардины".

Загадочный "клюпеа харенгус"

Как выяснилось, на этикетке баночки с рыбной консервой заглавными буквами написано "САРДИНА". Следовательно, в надписи мелким шрифтом вчитываются лишь немногие. А зря, ведь там мелкими буквами написано "клюпеа харенгус". Загуглив эту латынь, журналисты выяснили, что такое замысловатое название имеет обычная сельдь.

Небольшое погружение в биологию морских обитателей разъяснило, что сардина и сельдь являются родственниками, но очень отдаленными. Вообще, в семью сельди входит более полусотни видов рыб. И сардины – один из них. Вот и все родство.

Более того, вряд ли они когда-то пересекались при жизни. Ведь селедка обитает в холодных водах Балтийского и Северного морей, а сардина водится в теплых водах Атлантики у берегов Африки, Мексики, Венесуэлы и в теплом Средиземном море.

"Сельдь и сардина – это совершенно разные рыбы. Сардина считается более элитной рыбой, она чаще идет в консервы", – рассказал директор Института рыбного хозяйства Игорь Грициняк.

Латвийские производители "открыли" новый вид рыбы

Общение с владельцем латвийской компании, отправляющей в Украину "клюпеа харенгус", еще более запутало любознательных коллег. Однако его ремарка смутила журналистов.

“Мы используем балтийскую сардину. Она небольшого размера, но очень вкусная, потому что свежего отлова”, – говорит производитель.

Если вспомнить, что в Балтийском море сардины вообще не водятся, значит, Ингус Вацкаганц и его коллеги открыли новый вид рыб, а это вам не шутка.

Впрочем, все гораздо проще. Латвийские производители берут обычную балтийскую сельдь, режут ее на кусочки и закатывают в банки под маркой сардины для невзыскательного украинского потребителя.

Это подтвердила ДНК-экспертиза, сделанная из того, что включали в себя латвийские консервы. Ведь, как говорят специалисты, у сардины и у сельди, несмотря на их дальнюю родственную связь, очень непохожие ДНК.

Но и это еще не все.

“Та селедка, которую мы открыли, ничего не стоила. Ее нужно было просто не пробовать. Ведь есть сельди просроченные, есть те, которые несколько раз продавались, не продались, а есть долго лежавшие. Весной завезли свежую партию, а летом цена на сельдь падает в разы, то куда девать? Рыбу бланшируют и запихивают в консервы», – говорит Игорь Грициняк.

Журналисты специально попросили коллег из Латвии рассмотреть, что продается в их супермаркетах. Оказалось, на тамошних баночках точно указаны разновидности сардины, и нет никаких названий, зашифрованных на латыни.

Как признался сам производитель, у них за такое по голове не погладят. И даже не оштрафуют, а просто сразу лишат лицензии. Неудивительно, что такой товар они производят только для отправки в Украину, и более никуда.



today.ua
  • Сегодня, 08:07
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Россия передала Приднестровью первую партию вакцины «Сп ...
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Демографическая ситуация в ПМР

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Россия передала Приднестровью первую партию вакцины «Сп ...
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Демографическая ситуация в ПМР
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна