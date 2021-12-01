Черкасская, Херсонская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая области больше всех пострадают от изменений климата. Об этом свидетельствует исследование Всемирного банка о влиянии изменения климата на ключевые сектора экономики Украины, сообщает Минэкологии во вторник, 28 декабря.
В рамках исследования изучались два сценария. Они предполагают глобальное повышение температуры до 2100 года соответственно на 2,4°C (при борьбе с выбросами углерода) и на 4,3°C (без достаточных мер такой борьбы), пишет korrespondent.net.
Второй сценарий предполагает снижение урожайности в Украине ячменя, кукурузы и подсолнечника в 2030-2050 годах на 10-30% к уровню 2010 года.
"Наиболее значительные потери доходов домохозяйств и наибольший рост бедности и неравенства из-за снижения стоимости сельскохозяйственного производства прогнозируется в Харьковской, Кировоградской, Львовской, Луганской и Житомирской областях", - сказано в резюме исследования.
При этом эксперты добавили, что климатически сбалансированные стратегии управления водными ресурсами могут повысить общую урожайность в Украине на 20-40%, в том числе до 80% - для кукурузы и до 40-80% - для подсолнечника. Ежегодная выгода от поддержки оптимального водного баланса может составлять 264-504 млн долларов.
Напомним, что ранее Билл Гейтс назвал способ спасти планету. Чтобы избежать климатической катастрофы, всему миру необходимо изменить методы ведения бизнеса, заявил миллиардер. korrespondent.net