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НАТО усилит киберсотрудничество с Украиной

НАТО усилит киберсотрудничество с Украиной

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание соглашения с Украиной об усилении киберсотрудничества. Такое заявление он сделал на фоне масштабной кибератаки на госсайты в пятницу, 14 января, сообщает korrespondent.net

"Я решительно осуждаю кибератаки на правительство Украины. НАТО уже много лет тесно сотрудничает с Украиной, помогая усилить ее киберзащиту. Киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией со своими украинскими коллегами о текущей вредоносной кибердеятельности. Эксперты союзников в стране также поддерживают украинские власти на местах", - говорится заявлении.

Столтенберг отметил, что соглашение будет включать доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах НАТО.

"Решительная политическая и практическая поддержка НАТО Украины будет продолжена", - добавил генсек НАТО.

Напомним, сегодня около 70 госсайтов подверглись кибератаке, которую уже назвали крупнейшей за четыре года.

Обстоятельства атаки на госсайты расследует СБУ. В спецслужбе заверили, что контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных не произошло.
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