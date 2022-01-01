Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание соглашения с Украиной об усилении киберсотрудничества. Такое заявление он сделал на фоне масштабной кибератаки на госсайты в пятницу, 14 января, сообщает korrespondent.net
"Я решительно осуждаю кибератаки на правительство Украины. НАТО уже много лет тесно сотрудничает с Украиной, помогая усилить ее киберзащиту. Киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией со своими украинскими коллегами о текущей вредоносной кибердеятельности. Эксперты союзников в стране также поддерживают украинские власти на местах", - говорится заявлении.
Столтенберг отметил, что соглашение будет включать доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах НАТО.
"Решительная политическая и практическая поддержка НАТО Украины будет продолжена", - добавил генсек НАТО.
Напомним, сегодня около 70 госсайтов подверглись кибератаке, которую уже назвали крупнейшей за четыре года.
Обстоятельства атаки на госсайты расследует СБУ. В спецслужбе заверили, что контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных не произошло.