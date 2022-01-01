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Состояние Маска за время пандемии выросло более чем на 1000%

Состояние Маска за время пандемии выросло более чем на 1000%

За два года пандемии, с марта 2020 года, десять самых богатых людей мира более чем вдвое увеличили свое совокупное состояние. Больше всех в этот период преуспел гендиректор компаний SapceX и Tesla Илон Маск. Об этом говорится в отчете международного объединения благотворительных организаций Oxfam, пишет kp.ua

В совокупности их состояние выросло с 700 млрд долл. до 1,5 трлн долл. США за почти два года пандемии коронавируса.

- При этом следует отметить, что в росте состояния между мировыми богачами есть значительные отличия. Так, состояние гендиректора SapceX и Tesla Илона Маска выросло более чем на 1000%, тогда как у Билла Гейтса оно выросло на более «скромные» 30%, - уточняют эксперты объединения.

В десятку богатейших людей мира входят Илон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно и его семья, Билл Гейтс, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж, Сергей Брин, Марк Цукерберг, Стив Балмер и Уоррен Баффет.

Вместе с тем из-за пандемии 99% человечества живут хуже, чем раньше. А если бы 10 самых богатых людей потеряли 99,9% своего совокупного богатства, они все равно были бы богаче 99% населения.

В организации подсчитали, что самые богатые люди обладают состоянием, в шесть раз превышающим совокупное состояние всего самого бедного населения (40% мира). Так, в целом состояние самых бедных людей составляет 244 миллиарда долларов.

По данным экспертов, если бы десятка самых богатых уплатила одноразовый налог в 99%, то этого хватило бы, чтобы заплатить за вакцины против коронавируса для всего мира, а также обеспечить 80 стран социальной и медицинской защитой. Даже после уплаты такого налога у богачей все равно было бы на 8 миллиардов долларов больше, чем до пандемии.
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