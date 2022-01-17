Как сообщает пресс-служба Президента ПМР на заседании Оперштаба от 17.01.22 главные врачи коронавирусных стационаров довели подробную информацию о положении дел в госпиталях. Обсудили текущие вопросы. Отмечено, что действующий на данный момент коечный фонд для COVID-пациентов составляет 1083 единицы. Загруженность – 73%. Президент напомнил о необходимости быть в полной готовности к оперативному расширению койкофонда в случае роста заболеваемости. Увеличение показателей уже фиксируется. К примеру, за неделю в полтора раза выросло число проведенных исследований проб биоматериала. Остановились в ходе совещания и на значимости своевременной госпитализации граждан. Важна постоянная системная связь с носителями коронавируса, находящимися на домашнем лечении, подчеркнул Вадим Красносельский. Он поручил усилить кадровый состав кризисных центров. Отмечено, что введенная в ноябре прошлого года практика КТ-обследований амбулаторных больных подтверждает свою эффективность. Из 781 обследованных 205 были госпитализированы, что позволило не допустить ухудшения состояния пациентов и вовремя оказать квалифицированную медицинскую помощь в условиях специализированного стационара.
Затронули также тему обеспечения комфортного температурного режима в больничных палатах. Вадим Красносельский обозначил, что есть нарекания на этот счет. Главврачи проинформировали, что в большинстве случаев тепла в помещениях недостаточно в связи с тем, что пациенты в свое время разгерметизировали оконные блоки. Сейчас их утепление восстанавливается. По необходимости в палатах устанавливают калориферы. Президент подчеркнул, что в резерве МВД есть достаточное количество обогревателей. Главврачам поручено незамедлительно направить заявку на агрегаты и обеспечить госпитальные помещения теплом.
На совещании при Президенте обсудили еще один важный вопрос – профилактику ДТП с участием карет службы скорой медицинской помощи. Работа в этом направлении ведется. Для повышения уровня культуры вождения и обеспечения безопасности на дорогах для водителей машин скорой помощи организованы лекционные занятия, проводится сдача экзаменов на знание правил дорожного движения.
Еще одна тема совещания – последствия непогоды (усиление ветра 14 и 15 января). В дежурную часть ГУпЧС поступило 13 сообщений. Восемь из них связаны с падением деревьев. В нескольких случаях было указано на угрозу срыва кровли. Были случаи аварийного отключения электроэнергии. Временно без света остались 804 григориопольских абонента, 351 – дубоссарский, 700 – каменских. В мероприятиях по восстановлению подачи электроэнергии было задействовано больше двух десятков сотрудников ГУпЧС и семь единиц техники, проинформировал министр внутренних дел Виталий Нягу.
В Оперштаб поступил запрос ПГУ на проведение в период с 18 по 22 января второго тура профориентационной олимпиады. Предполагается, что участие в ней примут более двух сотен выпускников школ. Призеры получат дополнительные баллы для поступления в госуниверситет. Руководство вуза заверило в подготовленности к проведению мероприятия с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности.