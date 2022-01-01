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Украина - мировой лидер по доле пользователей криптовалют. Какое место занимает Молдова

Украина - мировой лидер по доле пользователей криптовалют. Какое место занимает Молдова

Украина — мировой лидер по количеству пользователей криптовалют в процентном соотношении к общему населению государства с долей 12,73%. В Республике Молдова доля пользователей криптовалют почти в 10 раз ниже, пишет nokta

В процентах к общему числу населения

По данным TripleA, сингапурской компании, специализирующейся на криптовалютных платежных сервисах, в Украине насчитывается более 5,5 миллионов пользователей криптовалют.

«Украина отправила криптовалюты на сумму 8,2 млрд долларов и получила обратно 8 млрд долларов с июля 2019 года по июнь 2020 года», — свидетельствуют данные исследования Chainalysis 2020 Geography of Cryptocurrency Report, на которые ссылается TripleA.

Данные TripleA показывают, что Россия занимает второе место по доле населения, использующего криптовалюты, с долей почти 12% населения и годовым объемом криптовалютных переводов в $16,8 млрд и полученных $16,6 млрд, передает Mold-street

Венесуэла, Кения, США, ЮАР, Нигерия, Колумбия, Вьетнам и Индия также входят в первую десятку.

По количеству пользователей

Общее число пользователей криптовалют в мире, по данным TripleA, составляет около 300 миллионов человек.

Кстати, Индия имеет самое большое число — более ста миллионов пользователей или почти треть от общего числа пользователей криптовалют в мире. Правда, в нынешнем рейтинге отсутствует Китай, который ранее занимал четвертое место в мире по доле населения, использующего криптовалюты.

Что касается Республики Молдова, то, по подсчетам TripleA, в нашей стране насчитывается 54 377 пользователей криптовалюты, что составляет 1,35% населения. Молдова занимает 87-е место в мире, уступая Венгрии и Дании, но опережая Израиль.

Румыния с 423 496 пользователями криптовалют и долей в 2,20% населения занимает 47-е место в мире.

Ожидается, что популярность криптовалют будет расти, и уже сейчас около 16% денежных переводов по всему миру осуществляются в криптовалютах. Это потому, что крипто-переводы осуществляются в 388 раз быстрее и в 127 раз дешевле, чем традиционные методы перевода, утверждают в TripleA.

nokta
  • Сегодня, 13:15
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