С февраля прошлого года 84-летнему индийцу Брахамдеву Мандалу удалось получить 12 доз вакцины от COVID-19, пока его не разоблачили.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Daily Mail.
Мандала разоблачили 4 января, когда ему была сделана 12-я прививка от коронавируса. Он рассказал журналистам, что обошел закон, чтобы чувствовать себя более защищенным и здоровым, и с тех пор «не было даже простуды».
Отмечается, что мужчина приходил на вакцинацию вместо других людей, используя по согласию их паспорта. Теперь его может ожидать уголовное наказание, правда, какое именно – не уточняется.
Как сообщал Укринформ, в Индии в воскресенье выявили 271 202 новых случая COVID-19, последний раз такое количество заражений фиксировали еще прошлой весной.