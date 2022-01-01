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В Индии "серийный вакцинатор» получил 12 COVID-прививок

В Индии "серийный вакцинатор» получил 12 COVID-прививок

С февраля прошлого года 84-летнему индийцу Брахамдеву Мандалу удалось получить 12 доз вакцины от COVID-19, пока его не разоблачили.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Daily Mail.

Мандала разоблачили 4 января, когда ему была сделана 12-я прививка от коронавируса. Он рассказал журналистам, что обошел закон, чтобы чувствовать себя более защищенным и здоровым, и с тех пор «не было даже простуды».

Отмечается, что мужчина приходил на вакцинацию вместо других людей, используя по согласию их паспорта. Теперь его может ожидать уголовное наказание, правда, какое именно – не уточняется.

Как сообщал Укринформ, в Индии в воскресенье выявили 271 202 новых случая COVID-19, последний раз такое количество заражений фиксировали еще прошлой весной.
В Индии "серийный вакцинатор» получил 12 COVID-прививок

  • Сегодня, 13:32
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