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В Польше ураганный ветер переворачивал многотонные грузовики

В Польше ураганный ветер переворачивал многотонные грузовики

Мощный ураган пронесся по территории Польши. Порывы ветра были настолько сильными, что переворачивали грузовики на дороге.

Польские власти сообщают, что скорость ветра в некоторых районах страны достигали 130 км/ч, пишет Point ссылаясь на digi24.ro

Ветер повалил деревья, сорвал крыши и даже повредил фасады домов.

На дорогах перевернулось несколько крупнотоннажных грузовиков. К счастью, пострадавших не было.

Десятки тысяч людей остались без электричества. Пожарные провели более 1 300 вмешательств.

В Польше ураганный ветер переворачивал многотонные грузовики

В Польше ураганный ветер переворачивал многотонные грузовики

  • Сегодня, 14:14
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