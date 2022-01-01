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В Польше ураганный ветер переворачивал многотонные грузовики
Категория:
Новости дня
Мощный ураган пронесся по территории Польши. Порывы ветра были настолько сильными, что переворачивали грузовики на дороге.
Польские власти сообщают, что скорость ветра в некоторых районах страны достигали 130 км/ч, пишет Point ссылаясь на
digi24.ro
Ветер повалил деревья, сорвал крыши и даже повредил фасады домов.
На дорогах перевернулось несколько крупнотоннажных грузовиков. К счастью, пострадавших не было.
Десятки тысяч людей остались без электричества. Пожарные провели более 1 300 вмешательств.
Сегодня, 14:14
DTV
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