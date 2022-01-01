Dnestr.TV

 
0

Молдова и НАТО примут новый индивидуальный план партнерства. Что в нем?

Молдова и НАТО примут новый индивидуальный план партнерства. Что в нем?

19 января Правительство РМ рассмотрит индивидуальный план сотрудничества Молдовы и НАТО на 2022-2023 гг. План включает и мероприятия в сфере военного сотрудничества и безопасности, и продвижения демократических ценностей и развития исследовательской сферы, сообщает NewsMaker

В плане отмечено, что Молдова будет проводить политические консультации со странами НАТО на всех уровнях по вопросам внешней политики и безопасности, по ситуации в регионе, а также по продвижению реформ, «особенно тех, которые связаны с политикой “эффективного госуправления”, гендерной инклюзивности и модернизации сектора безопасности и обороны».

Отдельно в плане выделено решение приднестровского вопроса. В нем говорится о необходимости активизации переговоров в формате «5+2» и о выводе российских войск с территории Молдовы. Кроме того, отмечается важность «продолжать усилия, направленные на преобразование нынешней миротворческой операции в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом».

Что касается военной сферы, то Национальная армия продолжит участие в миротворческой миссии в Косово. Также будет проводиться ежегодная подготовка и откомандирование офицеров и военных наблюдателей в международные миротворческие миссии под эгидой ООН, ЕС и ОБСЕ, в которых участвует Молдова. «Развитие потенциала и вклад в региональную и международную безопасность по-прежнему остаются важной целью Республики Молдова», — указано в индивидуальном плане.

Кроме этого, в индивидуальном плане отмечены мероприятия борьбы с терроризмом и киберпреступностью.
  • Сегодня, 14:30
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна