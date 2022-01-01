19 января Правительство РМ рассмотрит индивидуальный план сотрудничества Молдовы и НАТО на 2022-2023 гг. План включает и мероприятия в сфере военного сотрудничества и безопасности, и продвижения демократических ценностей и развития исследовательской сферы, сообщает NewsMaker
В плане отмечено, что Молдова будет проводить политические консультации со странами НАТО на всех уровнях по вопросам внешней политики и безопасности, по ситуации в регионе, а также по продвижению реформ, «особенно тех, которые связаны с политикой “эффективного госуправления”, гендерной инклюзивности и модернизации сектора безопасности и обороны».
Отдельно в плане выделено решение приднестровского вопроса. В нем говорится о необходимости активизации переговоров в формате «5+2» и о выводе российских войск с территории Молдовы. Кроме того, отмечается важность «продолжать усилия, направленные на преобразование нынешней миротворческой операции в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом».
Что касается военной сферы, то Национальная армия продолжит участие в миротворческой миссии в Косово. Также будет проводиться ежегодная подготовка и откомандирование офицеров и военных наблюдателей в международные миротворческие миссии под эгидой ООН, ЕС и ОБСЕ, в которых участвует Молдова. «Развитие потенциала и вклад в региональную и международную безопасность по-прежнему остаются важной целью Республики Молдова», — указано в индивидуальном плане.
Кроме этого, в индивидуальном плане отмечены мероприятия борьбы с терроризмом и киберпреступностью.