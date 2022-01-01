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Очередной украинец предложил свою землю под базу НАТО
Одессит заявил, что направил в НАТО письмо, в котором предложил предоставить в бесплатное пожизненное пользование свою землю в Кировоградской области, пишет korrespondent.net
Житель Одессы Демьян Ганул вслед за жителем Харьковщины заявил, что хочет передать НАТО 5,3 гектара земли в бесплатное пожизненное пользование. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Ганул опубликовал фотокопию соответствующего письма генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором предложил Альянсу разместить на своем земельном участке военную базу.
По его словам, земля вполне подходит для этих целей. Согласно документу, указанная земля находится в Кировоградской области.
По словам Ганула, он уже отправил письмо на имя генсека НАТО.
Ранее стало известно, что житель Харькова обратился к НАТО с предложением передать свою землю под базу Альянса.
- Сегодня, 16:30
- DTV
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