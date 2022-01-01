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Очередной украинец предложил свою землю под базу НАТО

Очередной украинец предложил свою землю под базу НАТО

Одессит заявил, что направил в НАТО письмо, в котором предложил предоставить в бесплатное пожизненное пользование свою землю в Кировоградской области, пишет korrespondent.net

Житель Одессы Демьян Ганул вслед за жителем Харьковщины заявил, что хочет передать НАТО 5,3 гектара земли в бесплатное пожизненное пользование. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ганул опубликовал фотокопию соответствующего письма генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором предложил Альянсу разместить на своем земельном участке военную базу.

По его словам, земля вполне подходит для этих целей. Согласно документу, указанная земля находится в Кировоградской области.

По словам Ганула, он уже отправил письмо на имя генсека НАТО.

Очередной украинец предложил свою землю под базу НАТО

Очередной украинец предложил свою землю под базу НАТО

Ранее стало известно, что житель Харькова обратился к НАТО с предложением передать свою землю под базу Альянса.


  • Сегодня, 16:30
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