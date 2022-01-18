Сегодня, 19 января, новый вице-премьер по реинтеграции принесет присягу в здании администрации президента Молдовы Майи Санду. Об этом на пресс-конференции заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. В то же время она отказалась называть имя нового вице-премьера.
Церемония вступления в должность нового члена правительства состоится в 10.00, передает sputnik.md.
"Кандидат завтра утром принесет присягу и будет участвовать в заседании правительства. Завтра узнаете кто это." - заявила 18 января, Наталья Гаврилица
СМИ сообщают, что новым вице-премьером по реинтеграции станет бывший посол Молдовы в Германии Олег Серебрян.
Ранее председатель правительства заявляла, что вице-премьер будет назначен до конца 2021 года.
Напомним, в ноябре 2021 года Владислав Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы. Сам политик тогда объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.
На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставках газа. sputnik.md