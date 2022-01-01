Двадцать шестого января в Приднестровье зафиксировано 663 случая заражения COVID-19. Все заболевшие пройдут курс противовирусной терапии в действующих инфекционных госпиталях республики и домашних условиях.
Список выздоровевших ковид-положительных пациентов пополнили 219 человек. Впереди их ждет двухнедельный карантин под наблюдением участковых врачей.
За прошедшие сутки от осложнений коронавируса скончалось 5 человек. Течение болезни усугубляли различные хронические заболевания. Несмотря на усилия медиков спасти пациентов не удалось, сообщает Newspmr
Как показывает статистика заболеваний COVID-19, коронавирусом чаще болеют люди в возрасте от 60 до 69 лет – каждый пятый. Приближаются к ним по показателям пациенты возрастной группы от 50 до 59 лет – каждый шестой. На эти категории приходится и самая большая смертность. Далее по числу инфицированных расположены граждане возрастных групп 30-39 и 40-49 лет – каждый седьмой от общего количества заражённых. Меньше всего инфицированных в возрасте до года – 0,5%. Из общего числа заболевших около 60% – женщины. Хроника COVID-19 за прошедшие 14 дней:
25 января: выявлено – 209 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 86 пациентов, скончалось – 0 человек.
24 января: выявлено – 341 случай заражения COVID-19, выздоровело – 323 пациента, скончалось – 4 человека.
23 января: выявлено – 519 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 159 пациентов, скончалось – 1 человек.
22 января: выявлено – 419 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 107 пациентов, скончалось – 2 человека.
21 января: выявлено – 413 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 94 пациента, скончалось – 2 человека.
20 января: выявлено – 413 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 185 пациентов, скончалось – 3 человека.
19 января: выявлено – 300 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 148 пациентов, скончалось – 1 человек.
14 января: выявлено – 197 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 68 пациентов, скончалось – 6 человек.
13 января: выявлено – 206 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 119 пациентов, скончалось – 0 человек.
12 января: выявлено – 205 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 124 пациента, скончалось – 3 человека.
Всего COVID-19 подтверждён у 88 406 жителей Приднестровья: - 3 664 человека проходят лечение; - 82 738 пациентов выздоровело; - 2 004 человека умерло.
Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции принято решение: на период действия карантинных мер ношение индивидуальных защитных масок обязательно в транспорте, местах массового скопления людей, а также при посещении объектов торговли и оказании услуг все обязаны носить маски. Контролировать соблюдение предписанных норм будут сотрудники территориальных ОВД. Тех, кто не соблюдает данные карантинные меры, будут привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством. За неношение масок при посещении объектов торговли и оказании услуг может быть наложен штраф в размере до 2 760 рублей ПМР, также нарушителю может грозить административный арест сроком до 15 суток.
Все излечившиеся от коронавирусной инфекции после выписки из медицинского учреждения обязаны соблюдать режим самоизоляции. В течение 14 суток они должны находиться на домашнем карантине под наблюдением участковых врачей. Соблюдение данных правил будут контролировать сотрудники милиции и работники территориальных центров гигиены и эпидемиологии. За нарушение требований особого правового режима предусматривает наказание в виде наложения штрафа, который может достичь 736 рублей ПМР, или в виде административного ареста на срок до 30 суток. За самовольное оставление места временной изоляции гражданам может грозить штраф в размере до 1 840 рублей ПМР или административный арест до 15 суток.
С 16 июня 2020 года на территории Приднестровья прекратил действие режим чрезвычайного положения. Однако ограничительные меры, необходимые для сохранения жизни и здоровья граждан, будут действовать до тех пор, пока не утратят актуальность.
В настоящее время на территории Приднестровья действуют карантинные ограничения. Решением Президента и Верховного Совета ПМР они продлены до 31 марта 2022 года. Карантин предусматривает ношение защитных масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции. За нарушение санитарных эпидемиологических требований предусмотрены штрафные санкции. источник