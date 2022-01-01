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В Приднестровье разрабатывают «дорожную карту» по улучшению образовательного процесса

В Приднестровье разрабатывают «дорожную карту» по улучшению образовательного процесса

Председатель Правительства провел онлайн-встречу с руководством Минпроса, главами госадминистраций и руководителями УНО. Тема - концепция развития образования в Приднестровье. Напомним, соответствующее поручение Александра Мартынова профильное ведомство получило еще в сентябре. «Дорожная карта» должна состоять из нескольких направлений – анализ проблем, существующих в системе просвещения, методология образовательного процесса, кадровый вопрос, система оплаты труда, содержание школьной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Правительства ПМР

В свою очередь министр просвещения Светлана Иванишина рассказала, что работа над «дорожной картой» начата. В нее входит четыре основных раздела: улучшение материально-технической базы школ, совершенствование работы в направлении ранней профилизации учащихся, повышение мотивации педагогов и привлечение молодых специалистов, обеспечение комплексной безопасности школ.

«Необходимо переоснастить кабинеты информатики, физики, химии и биологии до 2027 года, укомплектовать школы мебелью до 2025. Пополнить учебный фонд школ с молдавским и украинским языком обучения, учебный фонд остальных школ обновить по потребностям, оснастить спортзалы и площадки оборудованием и инвентарем до 2027 года, - перечислила направления, в которых нужно работать Светлана Иванишина. – Совершенствовать систему выявления и поддержки одаренных детей. Для реализации этой цели должна быть сформирована рабочая группа».

По мнению Председателя Правительства базироваться необходимо не только на общих направлениях, но и сформировать позицию по качеству образования в сельских школах, где больше всего ощущается дефицит кадров.

«По сути, речь идет об аудите образовательного процесса в каждой школе. Я считаю, что необходимо понимать на уровне Минпроса, как обстоят дела и где там болевые точки, и как эти проблемы нам решать, - нацелил Александр Мартынов. - Дело в том, чтобы повысить качество образования, если в этом есть потребность, прежде всего на местах, где есть острая нехватка учителей-предметников. Вопрос инфраструктуры будет производным от того, как вы будете представлять себе саму локализацию учебных заведений. Тут надо вырабатывать позицию, чтобы понимать потом, что необходимо ремонтировать из этого».

Коснулся Глава Правительства и системы оплаты труда педагогов, предложив ее проанализировать и сравнить с аналогами в других странах. Что же касается оснащения кабинетов физики, химии и информатики, то первые средства в бюджет заложены уже на этот год. Отметили и злободневный вопрос сборов с родителей на бытовую химию. Уже в этом году эта статья будет финансироваться за счет государства. Окончательный план действий по преобразованиям в системе просвещения специалисты должны представить к началу мая.

Затронули и тему электронного журнала. Минпрос в течение месяца должен определиться, будет ли в следующем году журнал полностью электронным без дублирования на бумаге.
  • Сегодня, 11:51
  • DTV
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