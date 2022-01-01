В Румынии не будут лишать удостоверений личности граждан, которые не смогут доказать, что живут по адресу, указанному в документе. В таких случаях из документа уберут лишь адрес места проживания. Законопроект министерства внутренних дел страны пересмотрят, после того как во время общественного обсуждения выявили нарушения в тексте проекта, сообщает NewsMaker со ссылкой на Digi24.
Как отметил директор управления персонального учета и управления базами данных (DEPABD) Кэтэлин Джулеску, проект будет предусматривать лишь аннулирование упоминания о местожительстве, а не о лишении удостоверения личности. По словам представителя DEPABD, аннулировать удостоверение личности можно только на основании постановления суда.
Румынские власти намерены уведомлять граждан, не живущих по указанным в удостоверениях личности адресам, о начале процедуры аннулирования вида на жительство.
Напомним, первоначально МВД Румынии предложило проект, предусматривающий лишение удостоверений личности граждан, если они не смогут доказать, что живут по адресу, указанному в документе. Новые правила признаны ограничить число случаев, когда люди указывают фиктивный адрес проживания в одной квартире.
По данным румынских властей, в Румынии есть около 100 адресов, по которым зарегистрировано более 1000 граждан. При этом площадь этих квартир не превышает 50-70 квадратных метров.