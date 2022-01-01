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Режим экономии энергоресурсов в здравоохранении Молдовы

Режим экономии энергоресурсов в здравоохранении Молдовы

Беспрецедентная ситуация! Министерство здравоохранения попросило руководителей больниц минимизировать потребление энергоресурсов, сообщает noi.md

В частности, во всех государственных учреждениях, находящихся в подчинении министерства, требуется отключить горячую воду, свет, температуру воздуха следует сохранять не выше 19 °С. Соответствующее письмо было разослано во все учреждения министерства.

Документ озаглавлен «Организационно-технические мероприятия с минимальными вложениями по рационализации энергопотребления в государственных учреждениях» и опубликован на Telegram-канале INDEX.

Из документа следует, что директоров больниц, родильных домов просят использовать больше естественного света, а электрическим светом пользоваться только в случае необходимости.

«Каждый дополнительный градус выше температуры 19°С может означать увеличение расхода топлива примерно на 5-8%», — говорится в документе Минздрава.

"Воспользуйтесь возможностью сэкономить на горячей воде. Ведь в зданиях горячая вода нужна только в кухнях. Поэтому лучшее решение – отключить центральный водонагреватель (если есть) и обеспечить кухни горячей водой через электрические нагреватели», — также рекомендует Минздрав.

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  • Сегодня, 12:53
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